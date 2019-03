¿Los extraterrestres no quieren ponerse en contacto con nosotros porque somos demasiado tontos?

Entornointeligente.com / Londres, 26 mar (Sputnik).- Los científicos creen que los extraterrestres aún no nos han contactado porque su desarrollo supera mucho al nuestro y temen hacernos daño, escribe Tom Whipple, editor científico del diario británico The Times.Abel ResendeLink de Interés El hecho de que todavía no hemos conocido a los extraterrestres a pesar de una gran variedad de planetas potencialmente habitables, inquieta a los científicos que se reunieron la semana pasada en una conferencia de METI —Mensajería a la Inteligencia Extraterrestre, por sus siglas en inglés— en París Entre otras teorías, los expertos opinaron que los extraterrestres no quieren interferir en nuestro mundo porque somos demasiado primitivos en comparación con ellos, escribe el diario.En particular, Jean-Pierre Rospars, director honorario de investigación del Instituto Nacional francés de Investigación Agrícola, observó que la historia muestra que para las civilizaciones que se encuentran en un nivel de desarrollo más bajo, el encuentro con unas sociedades más desarrolladas fue muy complicado. Mientras tanto, en el contexto de los extraterrestres, podemos estar hablando de una diferencia de millones de años “La razón puede ser muy simple: puede ser el fin de nuestra civilización”, cita el autor al científico francés Douglas Vakoch, presidente de METI, apoyó esta opinión y señaló que cualquier civilización alienígena post-industrial es probable que sea más avanzada que la nuestra y más inteligente. “Estamos en el fondo de la capacidad cognitiva necesaria”, agregó.Sin embargo, Vakoch espera convencer a los extraterrestres de que somos bastantes inteligentes. A finales de este año tiene la intención de enviar un mensaje al espacio que contiene la tabla periódica codificada para demostrar que somos una civilización científicamente avanzada. Pero admite que esto puede no impresionarles mucho Sputnik conversó con el astrónomo ruso Vladímir Surdín acerca de la credibilidad de esta teoría “¿Cómo podemos saberlo? Lo único que sabemos es que nadie nos ha contactado. El resto son solo suposiciones”, comentó el candidato a doctor en ciencias físico-matemáticas y profesor titular de la Universidad Lomonósov.El científico opinó que la historia de la humanidad muestra que las civilizaciones de distintos niveles tienden a encontrarse “Otras civilizaciones, aunque sean de nivel inferior, son de gran interés porque son diferentes. Nadie busca nada similar a ellos mismos. Incluso viajamos a otros países para buscar algo nuevo, diferente a nosotros”, dijo Según el experto, incluso se puede aprender algo de civilizaciones inferiores “Tenemos nuestra propia historia en la Tierra. Una civilización lejana muy avanzada podría enterarse de que el fascismo es terrible. Quizás no hayan tenido episodios similares en su historia” “Así es que es una tontería. Cualquier contacto es útil para el intelecto y nadie prescindiría de él”, concluyó Surdín. (Sputnik)

