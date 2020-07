Norwich perdió y se despide de la Premier League

The result means City will play Championship football next season. #NORWHU pic.twitter.com/rUWz2qfqi9 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 11, 2020 Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/IRw6IXFYgK25m8tLpx3lKk También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí https://t.me/diarioprimicia Lea Tambien: Barcelona gana y sigue a la caza del Madrid Juventus empató de forma agónica frente a Atalanta

Norwich sucumbió finalmente al descenso, un destino que esperaba incluso su técnico desde el comienzo de la campaña en la Liga Premier inglesa.

En cambio, pocos hubieran pronosticado que Liverpool perdería su récord perfecto en casa el sábado, frente a Burnley.

Con dos semanas restantes en la campaña más larga en la historia de Inglaterra, están a punto de resolverse los asuntos pendientes en los dos extremos de la tabla.

Ciertamente, el panorama del descenso quedó más definido tras los duelos sabatinos

Norwich quedó condenado a volver a la segunda división, luego de apenas una temporada de militar en la Premier, con una derrota en casa, por 4-3 ante West Ham

“Desde el primer día posterior al ascenso, nuestras oportunidades de sobrevivir eran quizá del 5 %”, dijo el técnico Daniel Farke

“Así que en 19 de cada 20 casos vas a descender”, agregó

La victoria del West Ham —conseguida gracias a cuatro goles del improvisado delantero Michail Antonio— y la remontada del Watford para superar 2-1 al Newcastle, colocaron a los dos conjuntos ganadores a seis puntos de la zona que castiga con el descenso, cuando restan tres fechas

Bournemouth y Aston Villa, ubicados respectivamente en el 18vo y 19no peldaño, requerirán de tres victorias en sus cuatro duelos restantes para sobrevivir

Es una tarea complicada, considerando que ninguno ha ganado en el mes transcurrido desde que se reanudó la campaña interrumpida por la pandemia de coronavirus

Inesperado empate

En la parte alta de la clasificación, al Liverpool sólo le queda buscar récords. Ha asegurado ya su primer título en 30 años

Pero una de las marcas que lucían asequibles para los Reds se escapó en definitiva el sábado

Liverpool no será el primer equipo en la era de la Premier (desde 1992) que gana todos sus partidos de local en una campaña. Empató 1-1 ante el Burnley

Los 17 compromisos anteriores en Anfield habían sido victorias del Liverpool. Ahora sólo le resta recibir al Chelsea ahí

Al campeón le resta un gran récord por quebrar

Necesita ganar sus tres partidos restantes —ante Arsenal, Chelsea y Newcastle— para superar la marca de un equipo durante una campaña en la Premier. Ese récord fue establecido por Manchester City, que acumuló 100 puntos en 2017-18

Liverpool se encaminaba a su 18vo triunfo seguido hasta que Jay Rodríguez realizó un tiro rasante a los 69 minutos, en lo que fue una de las únicas opciones de gol del Burnley

Andrew Robertson había dado la ventaja a los anfitriones con un potente cabezazo

“Fue un empate”, dijo el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp. “Pero no puedo negar que me siento como si hubiéramos perdido”

Chelsea cayó por 3-0 en su visita al Sheffield United también el sábado, en un duelo sorprendentemente desequilibrado. Así, Liverpool no debería estar tan perturbado

La abultada derrota dejó al Chelsea, que marcha tercero, en riesgo de ser rebasado por Leicester y Manchester United durante los próximos días, en la lucha por los boletos a la Liga de Campeones

El quinto sitio otorgaría aún una plaza en el máximo certamen continental, si es que no prospera la apelación del Manchester City contra una suspensión de dos años que se le impuso en las competiciones europeas

Un tribunal emitirá el fallo definitivo sobre el caso el lunes

Fácil triunfo

Los Citizens arrasaron 5-0 a Brighton en el partido nocturno. Raheem Sterling aportó un “hat trick”

Prácticamente todos los jugadores utilizaron brazaletes negros y todos los encuentros comenzaron con un minuto de silencio por Jack Charlton, seleccionado inglés que ganó la Copa del Mundo de 1966. Charlton falleció el viernes, a los 85 años

Además del triplete de Sterling, marcaron el brasileño Gabriel Jesús y el portugués Bernardo Silva en el feudo de Brighton

