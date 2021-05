Entornointeligente.com / DESDE 1927 A maior plataforma multimídia do Interior 24C 12C EDIóO IMPRESSA Campinas, TRAGéDIA MC Kevin morre após cair do 11 andar de hotel no Rio O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, morreu na noite deste domingo, 16, após cair de um dos andares de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio Publicado 17/05/2021 – 14h56 – Atualizado 17/05/2021 – 14h56

Por Agncia Estado

Reproduóo/ Instagram

O funkeiro MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite deste domingo, 16, após cair de um dos andares de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite deste domingo, 16, após cair de um dos andares de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele chegou a ser levado em estado muito grave ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon (zona sul), mas não resistiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 18h13, o funkeiro estava no 11º andar. Até a publicação desta reportagem não estava clara a causa da queda. O cantor estava hospedado no hotel com a namorada, Deolane Bezerra. Na noite de sábado ele havia feito um show no Rio. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que MC Kevin chegou ao Miguel Couto em estado muito grave, e às 21h50 anunciou a morte do músico.

