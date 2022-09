Entornointeligente.com /

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), uma das entidades que irá pagar os 125 euros do apoio aos cidadãos não pensionistas com um rendimento anual até 37.800 euros brutos por ano, vai fazer a transferência para a conta bancária cujo IBAN os contribuintes indicaram na declaração de rendimentos entregue este ano.

LINK ORIGINAL: Publico

