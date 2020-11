Países de la OPEP+ registraron un cumplimiento de 101% en recorte de producción

Entornointeligente.com /

Los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) junto con sus colegas de otras naciones productoras que lidera Rusia y que conforman el mecanismo de la OPEP+ revisaron la situación del mercado petrolero y el cumplimiento del recorte de producción que alcanza un volumen de 7,7 millones de barriles diarios el cual registra un sobrecumplimiento. “El comité examinó los datos de producción de petróleo crudo de octubre de 2020 y acogió con satisfacción el desempeño positivo en el nivel de conformidad general para los países de la OPEP y no OPEP participantes, con un 101%”, indica la nota difundida por la organización. “El comité señaló que entre mayo y octubre, los países de la OPEP y no OPEP participantes han contribuido a reducir el suministro mundial en aproximadamente 1,6 millones de barriles, incluidos ajustes voluntarios, y esto ha sido clave para el reequilibrio del mercado”, añade. La OPEP indica que los integrantes de este recorte compensaron un total de 768.000 barriles por día para cubrir los volúmenes previamente sobreproducidos; y esto permitió alcanzar un nivel del 99,5% de los compromisos de ajuste de producción desde mayo. “El comité expresó su agradecimiento a los países participantes, en particular a los Emiratos Árabes Unidos y Angola, que se han desempeñado más allá de las expectativas, al tiempo que reiteró la importancia fundamental de adherirse a la plena conformidad y compensar los volúmenes sobreproducidos, a fin de lograr el objetivo de reequilibrio del mercado y evitar retrasos indebidos en el proceso”, señala. El comité de la OPEP+ indica que se durante octubre se detectó una creciente demanda en Asia, principalmente gracias a las posibles vacunas contra el virus COVID-19, pero advierte que las recientes medidas de confinamiento –adoptadas por el rebrote de la pandemia- están afectando el repunte de la demanda de petróleo y que los riesgos e incertidumbres subyacentes siguen siendo altos. El secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, durante su intervención dijo que la perspectiva de 2020 para la demanda de petróleo se revisó a la baja en noviembre, previendo una caída de 9,8 millones de barriles por día, lo que representa una reducción de 300.000 barriles adicionales con respecto a octubre. “Hemos revisado a la baja el crecimiento esperado para 2021 a 6,2 millones de barriles por día en comparación con los 6,5 millones de barriles de meses anteriores debido a la lentitud de la recuperación económica y las recientes medidas de contención del Covid-19, que afectarán el transporte y la demanda de combustible industrial hasta bien entrado el año próximo”, dijo Barkindo. “Para 2021, se prevé que los líquidos no pertenecientes a la OPEP se expandan en 930.000 barriles diarios”, añadió. Aún cuando Venezuela está exenta del cumplimiento del acuerdo de la OPEP+ debido a la baja producción, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, ratificó la necesidad de mantener el recorte de producción para lo que resta de año y principios de 2021. “Esta medida permitirá contener los impactos provocados por la pandemia del COVID-19 en el mercado petrolero mundial”, dijo el funcionario venezolano. “La Declaración de Cooperación OPEP + ha sido el mecanismo más efectivo para la protección y estabilización del mercado energético y de la economía en términos generales”, agregó.

