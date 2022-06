Fiscalía y Procuraduría de Colombia ponen lupa a videos de la campaña de Gustavo Petro

Entornointeligente.com /

Por eltiempo.com

En una reunión vía Zoom, realizada antes de las elecciones de marzo, participan, entre otros, Gustavo Petro, el senador Armando Benedetti, los asesores Vinicio Alvarado, Daniel Becerra y Daniel Eskibel, así como Eduardo Noriega de la Hoz. Allí se habló de acuerdos con diferentes sectores políticos para impulsar los candidatos del Pacto Histórico.

La sesión virtual duró casi dos horas, donde también trazaron planes para posicionar a Petro con públicos en los que tiene problemas para entrar, como el de las mujeres. Y cuando empezaron a hablar de la estrategia en las regiones, Benedetti planteó la opción de apoyar a una candidata de William Dau para la Cámara en Bolívar: mencionan a una mujer llamada Lidys.

Lidys Ramírez, exasesora de Dau, es la misma mujer que el alcalde mencionó en una conversación que se filtró como «su candidata» a la Cámara en Bolívar. Por esa conversación ya el alcalde de Cartagena tiene una investigación en la Procuraduría y ahora, tras la revelación del video, fuentes del Ministerio Público señalaron que se están analizando los hechos para determinar si hay lugar a una nueva actuación disciplinaria .

Al tiempo, la Fiscalía recibió una denuncia formal, a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), por parte de la Red de Veedurías de Colombia y que en consecuencia se ordenó abrir una investigación en torno al contenido de una gran cantidad de videos que se han ido conociendo.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que la denuncia pide determinar «si se han transgredido o no normas de financiación» de la campaña presidencial y las normas electorales.

Igualmente se indicó que el fiscal general, Francisco Barbosa, dispuso un equipo del CTI y destacar un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, «a efectos de iniciar la investigación que valore la relevancia jurídico-penal de los hechos referidos e imparta el trámite que en derecho corresponda».

Además, indicó que frente a las denuncias por la presunta infiltración ilícita de terceros a una de las campañas a la Presidencia , «la Fiscalía estará atenta a la información que sea allegada a la entidad en relación con tales hechos, a fin de dar curso a la actividad investigativa correspondiente».

La conversación

«Gustavo, ¿tú qué dices de Cartagena, de lo que yo propuse de Cartagena?» , pregunta Benedetti, a lo que Petro responde que no es partidario de las listas abiertas. Y el senador costeño le riposta: «Nosotros no nos meteríamos: ojo, la lista de Cámara regálasela, con tal de que el tipo (Dau) se encargue de promocionar al Pacto Histórico en Cartagena y Bolívar».

Tanto Petro como Benedetti aseguran en el video que Ramírez no es la mejor opción . De hecho, Benedetti utiliza palabras de grueso calibre en su contra.

A esto, Petro señala: «No entendí: si Dau tiene una candidatura, una persona para Cámara en Bolívar (…) Ahora, el tema, claro, es la administración de Cartagena, pero el departamento de Bolívar es muchísimo más grande y ahí hemos perdido».

Benedetti insiste y afirma que él (Dau) «dice que se está metiendo ahí (en Bolívar) porque se va a meter con la Cámara: Yo lo que le digo es que le regalo la Cámara (…) y tenemos una opción importante allá».

Sin embargo, Petro no accedió a la propuesta al considerar que no veía «un liderazgo fuerte «. Noriega de la Hoz —una de las manos derechas de Petro— no cierra, en todo caso, la opción: «Si hay un acuerdo con el señor (Dau), y nosotros no tenemos un buen candidato, se puede llegar a un acuerdo para que sea apoyado por todas las organizaciones del Pacto».

La psicóloga Lidys Ramírez, en diálogo con EL TIEMPO , se pronunció sobre los señalamientos. «Tuve ofertas del Pacto Histórico, de la Coalición de la Esperanza y del Partido Verde, pero finalmente decidí ser independiente con el ‘Movimiento Fuera Malandrines’, pero luego en una decisión familiar decidimos no aspirar a la Cámara de Representantes», señaló Ramírez.

Y añadió: «Sí he compartido con el doctor Armando Benedetti porque he apoyado la campaña del Pacto Histórico, pero siempre han sido encuentros de campaña, con la gente, porque la gente reconoce mi liderazgo anticorrupción y antipeajes».

De otro lado, este diario buscó al alcalde Dau, pero no hubo respuesta del mandatario.

