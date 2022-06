Fiscalía se pronuncia sobre pedido de detención preliminar contra Juan Silva

Entornointeligente.com /

«Requerimos al Ministerio del Interior, así como a la Policía Nacional del Perú, a realizar los esfuerzos necesarios para viabilizar la inmediata captura del ex ministro Silva Villegas, a efectos de que sea puesto a disposición de los órganos del sistema de justicia», dijo la Fiscalía mediante un comunicado. El Ministerio Público también ha solicitado a la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR – PNP) que presente un informe de los últimos siete días para conocer las disposiciones impartidas respecto a la videovigilancia del ex funcionario público. También lea: [ Congreso: Comisión de Constitución aprobó dictamen sobre bicameralidad ] Según la Fiscalía, DIRCOCOR no ha logrado dar con la ubicación de Juan Silva para efectos de su detención, por lo que se ha pedido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que disponga órdenes de ubicación y captura. Sobre el ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también pesa una orden de impedimento de salida del país ya que, según la tesis fiscal, habría cometido actos irregulares durante su gestión frente al referido sector. Silva fue citado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que declare como investigado por los supuestos delitos de colusión y organización criminal, pero no acudió a la diligencia ya que no fue debidamente notificado, según su abogado. (FIN) GDS/RMCH Más Andina: Presidente Pedro Castillo viaja a EE.UU. para participar en IX Cumbre de las Américas https://t.co/AZmbXF9jcj pic.twitter.com/mw3tAocdug

Publicado: 7/6/2022

