Fiscalía ni se pronuncia en  el caso de fiscales de la ANR  que votaron

Entornointeligente.com /

El Ministerio Público es una de las instituciones del Estado con más cuestionamientos por no ser efectivo con los casos de corrupción pública u otros, y señalado por su particular vínculo con sectores políticos. Sin embargo, pese a las críticas, no hubo pronunciamiento alguno de parte de sus autoridades en el caso de fiscales afiliados y que votaron en la última interna de la Asociación Nacional Republicana (ANR), a pesar de estar prohibido por ley realizar cualquier actividad política por parte de funcionarios y agentes.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, tampoco emitió ningún posicionamiento ni ordenó la apertura de sumario o investigación, como sí sucedió en el Poder Judicial, donde jueces y camaristas que votaron están siendo investigados.

Y es que el Ministerio Público siempre fue señalado por su connivencia con el Partido Colorado, y este hecho quedó demostrado por dos casos recientes: la investigación a fiscales que formaron parte del clan González Daher, que realizaban aprietes a víctimas de usura, y la lista de agentes afiliados y que votaron en las internas de la ANR, comprobando este nexo.

Una investigación del diario Última Hora reveló que del total de 5.912 funcionarios que tiene la Fiscalía, incluyendo agentes, 4.492 están afiliados a la ANR. Existen en total 396 fiscales, de los cuales 258 son colorados, y 41 votaron en la última interna, el 20 de junio del 2021.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya inició una investigación preliminar al respecto. Mientras que la Superintendencia de la Corte abrió una investigación a jueces que hicieron lo mismo en la interna pasada. También la Oficina de Ética Judicial.

La Fiscalía tiene en su haber una lista de fracasos en diversos casos, varios de los cuales necesitaron de intervención internacional para conocerse, ya que se operaba en total impunidad. En ese sentido, se puede citar el caso de la ex diputada colorada Cynthia Tarragó, quien nunca fue investigada.

Tarragó. Junto con su esposo Raimundo Va, Tarragó resultó detenida y más tarde condenada en Estados Unidos por lavado de dinero. La pareja aceptó blanquear USD 2 millones de dos agentes del FBI que se hicieron pasar por narcotraficantes.

Messer. Uno de los mayores lavadores de la región, Dario Messer, operaba con total impunidad en Paraguay y nunca se reveló ninguna advertencia y mucho menos se abrió una investigación. La Fiscalía fracasó totalmente en este caso y el empresario, amigo de Horacio Cartes, fue condenado en Brasil con 13 años de pena privativa de libertad, en el marco del sonado caso Lava Jato.

Pandora. La Contraloría confirmó que en los años 2013 y 2018, el ex presidente Horacio Cartes no declaró sobre la empresa Dominicana Acquisition SA, una sociedad incorporada en Panamá en el 2011. Recién lo adjuntó en setiembre de 2021. Cartes ocultó esta información y se apuró en declarar cuando fue revelado por los Pandora Papers. Hay una denuncia del caso ante la Fiscalía, pero sin resultado alguno, como varios otros en contra del empresario y líder de Honor Colorado.

Caso Pecci. El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en Colombia por parte del crimen organizado, sin que la Fiscalía paraguaya haya siquiera sospechado de que se planificaba un atentado. La Fiscalía colombiana reconstruyó todo el hecho y detuvo a todos los implicados en solo 22 días, y ahora se busca a los autores morales. En Asunción, agentes fiscales y la misma fiscala general realizaron una marcha para pedir justicia por el caso, considerado un acto incoherente, ya que son ellos quienes tienen el poder y el rol de investigar y combatir contra el crimen.

González Daher. El caso del clan González Daher fue el más evidente, ya que los mismos fiscales y jueces montaron un sistema de aprietes, acumulando riquezas a costa de víctimas de la usura.

GRANDES FRACASOS DE LA FISCALÍA

Caso Darío Messer. El empresario brasileño amigo de Horacio Cartes operaba impunemente lavando dinero en Paraguay, utilizando incluso el Banco Nacional de Fomento (BNF), pero la Fiscalía nunca investigó a los funcionarios.

Caso Tarragó . La ex diputada junto con su esposo Raimundo Va lavaban activos sin que ninguna autoridad de la Fiscalía investigara. El caso concluyó mediante la intervención de los Estados Unidos.

Pandora. Horacio Cartes ocultó una empresa que tenía en Panamá, pero no fue investigado.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com