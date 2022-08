Fiscalía mexicana inició investigaciones por presunto maltratos a tres niñas en un albergue

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Personal jurídico de la casa hogar aseguró que demandará a la trabajadora responsable de los actos.

Por infobae.com

Tras múltiples denuncias en redes sociales derivadas de un video viral, la Fiscalía General de Justicia del Estado ( FGJE ) de Sonora inició una investigación de oficio sobre presuntas conductas de maltrato a infantes en un albergue de Guaymas .

El material audiovisual que se difundió de manera masiva, principalmente en Facebook, fue grabado en las instalaciones de la Casa Hogar Amor, Agua y Más , ubicada en la colonia Yucatán de dicho municipio.

En el video, cuya duración es menor a los 30 segundos, se puede ver a varias niñas dormidas en los pasillos del albergue mencionado. La grabación fue realizada, según se reportó, por una agente de la Policía Auxiliar .

La versión que circuló en medios locales y redes sociales es que las menores habrían iniciado una pelea y, a manera de castigo, el personal responsable al interior de la Casa Hogar las habría mandado a dormir a la intemperie .

El albergue brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. (Foto: Facebook/Casa Hogar Amor, Agua y Más A.C.)

Esta versión fue confirmada la tarde de este martes 9 de agosto por la periodista Águeda Barojas, quien reportó que personal del DIF local acudió al albergue para conversar con el personal y esclarecer los hechos.

Asimismo, la reportera compartió en sus redes sociales una entrevista con la responsable del departamento jurídico de Casa Hogar Amor, Agua y Más, quien aseguró que el video consternó a toda la comunidad.

Durante la charla con la periodista, la trabajadora del albergue, en el cual hay 23 menores de entre 4 meses y 15 años de edad, comentó que los hechos ocurrieron el pasado 7 de agosto. Según informó, personal del turno nocturno decidió separar a un grupo de seis niñas que estaban discutiendo y peleando, lo cual ponía en riesgo su integridad.

Ante tal situación, decidieron sacar de las habitaciones a tres de las menores, en medio de la noche . «Está totalmente prohibido, no tenemos ese tipo de consecuencias. Identificamos que no debió pasar ni un segundo de esto», expresó la responsable jurídica de la institución, cuyo nombre no fue mencionado durante la entrevista.

Del mismo modo, aseguró que habrá un cambio en el personal del turno nocturno y que las personas responsables al momento del castigo en contra de las niñas ya fueron retiradas de sus puestos , por lo que no colaborarán más en la casa hogar.

Autoridades de la casa hogar aseguraron que demandarán a la policía que difundió el video y a la persona responsable del castigo a las menores. (Foto: Facebook/Casa Hogar Amor, Agua y Más A.C.) ¿Por qué había policías en el albergue? Al conocer que el video fue grabado y difundido por un elemento de la Policía Auxiliar , Águeda Barojas cuestionó a la trabajadora del albergue sobre las razones por las cuales había agentes de dicha institución el pasado fin de semana.

La respuesta fue que, debido a las fuertes lluvias registradas en aquellos días, algunos adolescentes que se encuentran refugiados en la casa hogar presentaron distintos episodios de crisis y pensaban escaparse por la parte superior del edificio.

Ante la imposibilidad de tranquilizarlos para que no resultaran heridos, el personal de la institución solicitó apoyo a las autoridades policiales. Fue en ese escenario que una cantidad no especificada de agentes tuvo acceso al albergue.

Personal del albergue solicitó ayuda de la policía para tranquilizar a un grupo de jóvenes que planeaban escapar del lugar, (Captura: Google Maps) El albergue presentará dos denuncias La entrevistada adelantó que la institución interpondrá dos denuncias a raíz de los sucesos ocurridos la noche del pasado domingo 7 de agosto. La primera, señaló, en contra de la policía que captó y difundió el video , pues consideró que vulneró a las niñas que aparecen en la grabación.

Por otro lado, aseguró que también procederán de manera legal en contra de la persona que castigó a las menores , ya que fue una conducta de maltrato contraria a la intención del albergue, el cual brinda «atención integral a madres de familia e hijos victimas de violencia intrafamiliar y niños abandonados», según su propia descripción.

Respecto a los procedimientos de las autoridades de Guaymas, así como del estado de Sonora, personal del DIF aseguró que trabajará en coordinación con la Fiscalía para identificar cualquier posible conducta de violencia o maltrato que pudiera presentarse al interior de la Casa Hogar Amor, Agua y Más.

Por su parte, la FGJE informó que, con el apoyo del Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID), iniciaron entrevistas como parte de las indagatorias para garantizar la protección de las niñas.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com