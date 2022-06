Fiscalía imputa a tres policías en La Guaira por corrupción – Diario 2001

Entornointeligente.com /

La Fiscalía Novena del estado La Guaira imputó a tres funcionarios de seguridad adscritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) del litoral central, por actos de corrupción propia y tras haberle solicitado la cantidad de 500 dólares a una ciudadana quien era víctima a su vez; de un accidente de tránsito.

Los efectivos policiales ya aprehendidos, están identificados como: José Yturriza, Jordan Contreras y Leonel Tovar; quienes trabajaban en el Servicio de Transito del organismo en la entidad.

«Fiscalía Novena de La Guaira imputó por el delito de Corrupción Propia a José Yturriza, Jordan Contreras y Leonel Tovar funcionarios del Servicio de Tránsito quienes le solicitaron a la víctima de un accidente de tránsito 500 dólares para entregarle su vehículo» , notificó el fiscal general de República a través de su cuenta oficial en la plataforma Twitter.

#Fiscalia Novena de La Guaira #Imputó por el delito de Corrupción Propia a José Yturriza, Jordan Contreras y Leonel Tovar funcionarios del Servicio de Transito quienes le solicitaron a la víctima de un accidente de tránsito 500 dólares para entregarle su vehículo. pic.twitter.com/8NrWWhPw7z

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 8, 2022 Las víctimas fueron chantajeadas y pagaron parte del dinero El trío de oficiales en cuestión le habría pedido a una joven mujer el monto en dólares antes descrito para no retenerle su vehículo propio, automóvil que el pasado 7 de mayo había estado inmerso en una colisión múltiple.

En el lamentable evento, una camioneta marca Ford modelo Bronco, la impactó junto a dos autobuses de transporte público mientras todos esperaban a que cambiara la luz de un semáforo.

Aquel choque le hizo al vehículo de la dama tener el mayor daño físico posible ya que se trataba de un coche pequeño marca Chevrolet, modelo Corsa.

Los afectados decidieron en aquel momento esperar a las respectivas autoridades de tránsito para arreglar legalmente el accidente en el que por fortuna, sólo hubo daños materiales.

Todo transcurría con normalidad, hasta que todas las personas que estuvieron involucradas fueron con los efectivos policiales hasta la sede de la comandancia de la PNB. Una vez allí, los oficiales pidieron el dinero a modo de chantaje o extorsión para poder liberar los vehículos afectados a sus propietarios.

La situación indignó a los presentes, quienes al final; tras ser amedrentados y amenazados con dejar «presos» a sus automóviles y a las unidades de transporte colisionadas, decidieron pagar parte del capital solicitado de forma indebida por los efectivos policiales.

La ciudadana afectada mencionó al fiscal en sus denuncias En paralelo a esto, la fémina directamente afectada y quien responde al nombre de Eny Castellano; denunció el hecho al que estaba siendo sometida y lo expresó en Twitter, mencionando incluso al fiscal Tarek William Saab.

« @TarekWiliamSaab me chocaron en una cola esperando el semáforo, quede entre dos camionetas de pasajeros, mi carro es un corsa… Me tienen el carro retenido amenazando con llevarlo a fiscalía si no les pago 500$ siendo yo una de las víctimas» , escribió la ciudadana.

@TarekWiliamSaab me chocaron en una cola esperando el semáforo, quede entre dos camionetas de pasajeros, mi carro es un corsa… me tienen el carro retenido amenazando con llevarlo a fiscalía si no les pago 500$ siendo yo una de las víctimas

— Eny Castellano (@enyjcastellanoh) May 7, 2022 Castellano denunció el acto de corrupción policial a través de un video Luego de los acontecimientos aquel día 7 de mayo, Castellano grabó una serie de videos con una extensión del relato; y fue el periodista especializado en sucesos Delmiro De Barrio, quien masificó el contenido audiovisual con las claras y contundentes denuncias.

#Denuncia

En vídeo (COMPLETO), una joven relata cómo fue extorsionada por funcionarios de la PNB adscritos a tránsito en el estado #VARGAS

Sería de gran utilidad que esta joven vía DM me facilitara la fecha y cualquier otro dato para identificar a los funcionarios.

1/3 🧶 pic.twitter.com/9Ixegw2nej

— Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) May 15, 2022 El propio comunicador De Barrio también actualizó toda la información, detallando las imputaciones que este miércoles 8 de junio el fiscal general Tarek William Saab reseñó en su cuenta personal:

« #ACTUALIZACIÓN Fiscal General @TarekWiliamSaab informa que la Fiscalia Novena de La Guaira imputó a los funcionarios de la CPNB José Yturriza, Jordan Contreras y Leonel Tovar por el delito de corrupción propia» , publicó el reportero.

#ACTUALIZACIÓN

Fiscal General @TarekWiliamSaab

informa que la Fiscalia Novena de La Guaira imputó a los funcionarios de la CPNB José Yturriza, Jordan Contreras y Leonel Tovar por el delito de corrupción propia. https://t.co/Lq8nmkXo8s pic.twitter.com/s85LA4DNZ3

