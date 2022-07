Fiscalía española pide más de 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal

Entornointeligente.com /

El documento con las duras penas fue presentado este viernes por la Fiscalía provincial de Barcelona luego de que el miércoles la cantante, que se declara inocente, rechazara un pacto con el ministerio público y dijera estar dispuesta a ir a juicio. Ahora la Audiencia de Barcelona debe pronunciarse sobre si abre finalmente juicio oral a la artista de 45 años, que podría llegar a un pacto con la Fiscalía hasta el último momento. El desentendimiento entre las partes es, sin embargo, casi total por ahora. En su escrito, la Fiscalía acusa a Shakira de haberse servido de un «entramado societario» creado ya años antes para no tributar en España en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, pese a que ya residía en el país más de los 183 días al año que estipula la ley. Por ello, pide para la cantante penas de más de ocho años de cárcel y el pago de una multa de casi 24 millones de euros. El escrito llega dos días después de que los abogados de la cantante anunciaran que habían rechazado un pacto con la Fiscalía y que pretendían ir a juicio. «Con el pleno convencimiento de su inocencia (…) Shakira no acepta un acuerdo» con la Fiscalía y «decide seguir adelante» con el proceso, señalaron sus representantes legales en un comunicado en Barcelona, donde reside la cantante, quien se mostró confiada en «que la justicia le dará la razón». Denunciando «un total atropello a sus derechos», Shakira afirmó en el comunicado que «la fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en [sus] giras internacionales y en ‘The Voice'», el programa televisivo estadounidense en el que fue jueza, en un periodo en el que «aún no era residente en España». – Shakira no reconoce deuda alguna – La intérprete de «Waka Waka» o «Hips don’t lie» recordó que pagó 17,2 millones de euros (17,4 millones de dólares) que le reclamaba el fisco y, por tanto, considera que «no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda». La artista ha manifestado siempre haber actuado siguiendo el criterio y las recomendaciones precisas de sus asesores. Según la acusación, sin embargo, Shakira vivía en España desde al menos el ejercicio fiscal de 2012, poco después de que se hiciera pública su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, pero mantuvo hasta 2015 su residencia fiscal en las islas Bahamas, considerado un paraíso fiscal. La pareja, que tiene dos hijos, anunció su separación en junio pasado. La estrella declaró como imputada por este caso en junio de 2019 ante un juzgado en las afueras de Barcelona, donde esquivó a las decenas de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión que la esperaban, entrando y saliendo por un garaje contiguo donde había alquilado una plaza de aparcamiento. En mayo pasado, un tribunal en Barcelona desestimó un recurso interpuesto por Isabel Mebarak Ripoll, nombre completo de la artista, quien solicitaba el archivo de la investigación. Shakira apareció en los llamados Pandora Papers, una amplia investigación de millones de documentos filtrados publicada en 2021 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que señaló a centenares de personalidades de haber recurrido a paraísos fiscales, principalmente para evadir al fisco. Más en Andina #EditoraPerúenlaFIL2022 ???? Luego de dos años, la Feria Internacional del Libro de Lima vuelve a la presencialidad. En esta edición, Editora Perú presenta sus nuevas publicaciones. ?? https://t.co/vavRkd8FuD

