Fiscalía entre errores amplía su imputación contra los 19 cocaleros y pide cárcel para todos

Entornointeligente.com /

La Fiscalía de La Paz corrigió al menos en dos oportunidades «errores involuntarios» en la imputación que presentó en primera instancia contra los 19 cocaleros aprehendidos el pasado 9 de agosto y decidió ampliar la misma por el delito de asociación delictuosa. El fiscal Álvaro Siñani Valeriano en la ampliación de imputación señaló que por un «error involuntario» el Ministerio Público sólo imputó en grado de autoría por los delitos de allanamiento, tenencia y porte o portación y uso de armas no convencionales a: Ariel Q., Silver. M., Rodrigo. Ch., Rafael V., Jesús A., y en grado de autoría por el delito de allanamiento y grado de complicidad por tenencia y porte o portación y uso de armas no convencionales a: David P., Paulo A., Daniela Z., Santiagio Q., Felix A., Rogelio Z., Yadriel A., Cesar L., Cristobal P., Bertha N., Jose M., Remalia C., David L., y Florencio P. En el documento explica que las 14 personas aprehendidas que estaban en grado de complicidad ahora pasaron a un grado de autoría, lo que significa que las 19 personas fueron llevadas ante el juez por ser autores de los delitos de: allanamiento tenencia y porte o portación y uso de armas no convencionales y asociación delictuosa. Finalmente, se lee en el documento que por otro «error involuntario» en primera instancia solicitaron para Ariel Q., Silver., M., Rodrigo., Ch., Rafael V., y Jesús detención preventiva por el lapso de seis meses en la cárcel de San Pedro y para David P., Paulo A., Daniela Z., Santiago Q., Félix A., Rogelio Z., Yadriel A., Cesar L., Cristóbal P., Bertha N., José M., Remalia C., David L., y Florencio P. medidas sustitutivas con la detención domiciliaria. Ahora se corrige la imputación y señala que lo «correcto» es solicitar la detención preventiva por el lapso de seis meses para los 19 imputados, especifica que para los varones en la cárcel de San Pedro y para las mujeres en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Otro detalle que no pasa desapercibido dentro la imputación formal contra los 19 cocaleros aprehendidos el pasado 9 de agosto producto de los enfrentamientos es el nombre de Fernando Dips Zogbi, presidente de Cotel y fue imputado en otro caso.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com