Fiscalía confirma que se utilizó dinamita en ataque a torre de alta tensión en Hualqui

El fiscal regional (s), Michelangelo Bianchi, indicó que los desconocidos que efectuaron el ataque colocaron cuatro cargas explosivas, de las cuales tres detonaron. La restante no se activó y se encuentra siendo sometida a diversas pericias. «Se trataría de material de minería, de dinamita, de alta energía», sostuvo el persecutor.

La Fiscalía del Biobío entregó nuevos antecedentes del ataque registrado en una torre de alta tensión de la empresa Transelec, en la comuna de Hualqui, el pasado domingo.

Según los peritajes realizados por la Brigada Especializada en Investigación y Desactivación de Artefactos Explosivos y contra Amenazas (Tedax) de la PDI, el ataque se realizó mediante la utilización de dinamita, lo que derivó en que la torre fuera derribada.

El fiscal regional (s), Michelangelo Bianchi, sostuvo que los desconocidos que efectuaron el ataque colocaron cuatro cargas explosivas, de las cuales tres detonaron. La restante no se activó y se encuentra siendo sometida a diversas pericias.

«Se trataría de material de minería, de dinamita, de alta energía», sostuvo el persecutor. Con la caída de la torre, otras cos cayeron por arrastre.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que no se trató de un artefacto explosivo, si no que «más bien habría un ataque que se habría producido por el corte de los tensores que mantienen en pie la torre, por eso habría caída, no habría artefacto explosivo».

En ese sentido, la Fiscalía se encuentra llevando a cabo una investigación con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) para identificar a los autores del delito. En el sector de los hechos se encontró un lienzo del grupo Resistencia Urbana Autónoma.

El fiscal sentenció que dicho grupo «no es conocido a nivel investigativo o no lo tenemos dentro de los grupos que operan y en general dejan estos lienzos».

