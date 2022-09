Fiscalía brinda recomendaciones para evitar el fraude bancario por robo del celular

Entornointeligente.com /

Es importante alertar a la ciudadanía que, si somos objeto de la sustracción del celular y este se encuentra asociado a una cuenta bancaria, no esperemos al día siguiente o que transcurran horas para bloquear nuestras cuentas», declaró el fiscal Flores en entrevista con RPP. Explicó que la víctima deberá solicitar el bloqueo de sus cuentas de forma inmediata, de tal manera que el banco envíe un código de bloqueo. Si después de la emisión de este código, ocurre alguna disposición patrimonial, sería responsabilidad de la entidad bancaria, y no del usuario. Puedes leer: Mininter puso en marcha primera comisaría que atiende en lenguaje de señas y braille El fiscal sostuvo que existen dos modalidades vinculadas a este delito. El primero podría ser mediante el robo de un equipo celular, y el segundo tiene que ver con la identificación de la caída de la señal del móvil. «Como usuarios, pensamos que es mala señal y dejamos pasar muchas horas, si nos damos cuenta que el celular se bloqueó inmediatamente, tendríamos que comunicarnos con la empresa telefónica para verificar si hay un problema de red, los ciberdelincuentes pueden haber comenzado con el delito», señaló. Flores Cáceres precisó que en Lima se cuenta con fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, donde cada despacho fiscal recibe 150 denuncias semanalmente, y al mes reciben 600 denuncias. «Las investigaciones son algo complejas, después de identificar los IP, hay que solicitar permisos al extranjero, los ciberdelincuentes no conocen fronteras, los ataques ocurren a veces desde el extranjero, mientras más rápido se hace la denuncia nos permite que los datos no sean borrados y seguir con las diligencias», afirmó. Más en Andina: Acoso cibernético contra niños: ¿Qué hacer para evitar que tus hijos sean víctimas? ?? https://t.co/xLpKeMyB1X pic.twitter.com/ZsFRx4bQuK

