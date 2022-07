Fiscalía alega que «sin elementos suficientes» no imputará a Cartes

Entornointeligente.com /

El representante del Ministerio Público expresó este martes que imputar a una persona sin prueba implica hasta una responsabilidad penal, causa agravio y por ello se debe decidir más allá de «todos los discursos políticos».

El fiscal Osmar Legal se refirió a la presión parlamentaria que existe en torno a las causas relacionadas con Horacio Cartes , declarado «significativamente corrupto», lo que derivó en un nuevo intento de juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez .

«Yo no me voy a ir contra un ciudadano de alto perfil a juicio sin elemento probatorio suficiente. En una investigación a Cartes, no puedo hacer una investigación financiera de seis meses y con un informe que ellos creen –dentro de su inexperiencia– que tiene solvencia para una condena. Es irresponsable», agregó.

Se refirió a la investigación que realizó la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Darío Messer donde se hallaron fuertes vínculos de su esquema delictivo con el ex presidente de la República y la protección de instituciones del Estado.

Una vez concluido el informe se remitió a la Fiscalía General del Estado.

Osmar Legal cuestionó que a nivel legislativo se haga objeción sobre las tareas investigativas del Ministerio Público, comparando los avances al respecto en Brasil con los procesos de Paraguay. Calificó como un discurso político.

Detalló que la Fiscalía investiga cuatro denuncias contra Cartes y que dos están a su cargo en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

En esta última unidad tiene a su cargo el caso del avión iraní y manifestó que Fiscalía intervino mes y medio tarde, por lo que es «más difícil sacar evidencias». «Por el tiempo que llega el Ministerio Público es imposible cerrar una causa en corto tiempo», vertió.

Califica informe de la CBI con tinte político La mayor parte del libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez, que la Cámara de Diputados tratará este este martes por tercer día consecutivo, está basado en los informes de la CBI sobre Messer, que estuvo presidida por el senador Jorge Querey.

El fiscal manifestó que tiene «una lectura política».

«Con los elementos que hoy tengo, no tengo la suficiencia para una investigación. Pero, eso no quiere decir que no los tenga más adelante. No voy a tomar a tambor batiente (una decisión) porque el Senado quiere», expresó.

Imputación no impedirá extradición de Cartes El agente del Ministerio Público mantuvo que una posible imputación al ex mandatario no evitará su extradición y sostuvo que se trata de un discurso político.

«Acá se va a hacer, en mi unidad y en el equipo de trabajo que tiene a cargo estas investigaciones, lo que corresponda. O sea, nosotros no vamos a analizar qué les va a gustar a los legisladores. Acá se va a hacer lo que corresponda», señaló.

Aseguró que existen casos en los que hay imputaciones previas al pedido de extradición y evidentemente hay salidas procesales para que se hagan efectivas las extradiciones, tales como el criterio de oportunidad.

«Una imputación no frenaría una extradición a los Estados Unidos, es una falacia y un discurso político», ratificó.

Horacio Cartes fue designado por EEUU significativamente corrupto y, en consecuencia, sus familiares fueron declarados inelegibles para ingresar a territorio norteamericano. De acuerdo con el argumento de la Secretaría de Estado de ese país, el ex jefe de Estado utilizó la presidencia de la República para obstruir una investigación trasnacional que involucra a un asociado.

Esto lo habría permitido participar en actividades corruptas, terroristas y el crimen organizado, sostuvo Estados Unidos.

