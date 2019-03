Fiscalía administrará bienes de Farc sin inventariar

Entornointeligente.com / El choque de trenes que se presentó hace unos meses entre la Fiscalía y la Justicia Especial para la Paz, fue resuelto en la tarde de este jueves por la Corte Constitucional al aseverar que los bienes que la extinta guerrilla no entregó inventariados a la JEP tras la firma del Acuerdo de paz, pasarán a la justicia ordinaria. En rueda de prensa, el magistrado Luis Guillermo Guerrero, ponente del tema, aseveró que “la JEP tiene competencias definidas con las investigaciones y no tiene competencia en materia de reparación material para las víctimas”. La polémica sobre quien debería decidir sobre a dónde deberían ir los bienes de Farc inició en octubre de 2018 cuando la JEP solicitó a varias entidades, entre ellas a la Fiscalía, un listado de bienes que irían al fondo de reparación para las víctimas, sin embargo, el ente investigador aseveró que los activos no listados serían incautados y pasarían a extinción de dominio. Pese a la decisión, la Corte dejó claro que si bien los bienes serán administrados por la Fiscalía, estos deberán ir a la reparación de las víctimas.LINK ORIGINAL: El Colombiano

