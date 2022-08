Fiscalía abre denuncia por «dádivas a Alvarado»

Entornointeligente.com /

La Fiscalía General de la República abrió una investigación por las declaraciones de Lucía D’Ambrosio Vite, representante de la empresa Cansec, ante la Comisión de Infraestructura. En dicho órgano legislativo la mujer aseguró que Carlos Alvarado y un alto ejecutivo le pidieron un 1% del costo total de la obra, valorada en $16.000 millones. «Nos dijeron que nos reuniéramos en una finca en Turrubares. Fue el expresidente Carlos Alvarado, el ministro Méndez Mata, a través de un diputado, me dijo ‘muéstreme dinero’», manifestó. «(El diputado fue) Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Ese fue el mensaje que me llegó a través de él (…) ¿Cómo van a pedir el 1% del proyecto, $160 millones? Nosotros no trabajamos así. De hecho, tenemos el orgullo de haber llegado a este punto sin pasar un solo dólar debajo de la mesa», agregó. Posterior a demandas de amenaza, D’Ambrosio Vite se retractó de sus declaraciones. Al caso se le asignó el expediente 22-000066-0033-PE, posterior a que Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio (FA), remitiera el caso a las autoridades judiciales. «La Fiscalía acogió nuestro traslado de denuncia para investigar bajo el expediente 22-66-33-PE las relaciones y acusaciones entre la empresa que pretende la concesión del canal seco y los gobiernos de Carlos Alvarado, Rodrigo Chaves y un exdiputado. La verdad debe hacerse pública», declaró el legislador. A partir de que se le asignó un número de expediente, el Ministerio Público deberá empezar a recabar información de la comisión legislativa, así como de otros entes que considere pertinentes.

