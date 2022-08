Fiscal detalla los cinco hechos de la acusación contra Llaitul y asegura que el Gobierno no fue informado de operativo

Entornointeligente.com /

A casi 20 horas desde que se conoció la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul en Cañete, el Ministerio Público confirmó que el Ejecutivo no fue informado del operativo que concluyó con la captura del comunero mapuche , y que dentro de los delitos que se le imputarán se constituyen «expresiones» que se enmarcan en crímenes que contempla la Ley de Seguridad del estado.

En esa línea, el fiscal Cristián Paredes, director de la Unidad de Delitos Violentos y Coordinador de Violencia Rural de la Fiscalía Nacional, confirmó que en la audiencia de formalización que se llevará a cabo este jueves en el Tribunal de Garantía de Temuco, en la Región de La Araucanía, se imputarán «cinco grandes grupos de hechos a formalizar» contra Llaitul.

«El primero guarda relaciones con las expresiones vertidas por Llaitul el 8 enero de 2020 en Temuco, a la salida del Tribunal Oral de esta ciudad; el segundo se da en junio de 2020 y corresponde a entrevistas que da Llaitul donde señala expresiones que se comprenden dentro de la Ley de Seguridad del Estado, ya que habla de experiencias de autodefensa y resistencia, y que se encuentran preparándose para realizar un enfrentamiento armado, en síntesis, se trata de apologías a métodos violentos», detalló el persecutor en conversación con T13 Radio.

Además, el «tercero de los hechos se da en febrero de 2021, y aquí salimos de la esfera de los delitos de peligro, como son aquellos de la Ley de Seguridad del Estado y estamos a delitos de lesión. En ese caso, en Victoria, el imputado Laitul participa en la usurpación del fundo San Sebastián y cuando llegan efectivos de Carabineros al lugar, estos son repelidos con armas de fuego, resultando vehículos policiales con impactos balísticos, y por tanto, se le atribuye participación como autor de usurpación violenta y atentado contra la autoridad» .

«Un cuarto grupo de los hechos, ocurre en marzo de 2021 y también es de lesión, en este caso la usurpación de un predio forestal en Chochol, también en la Región de La Araucanía y, en este caso, se emplean armas de fuego para repeler la presencia de Carabineros y también de obreros forestales. En relación a este grupo de hechos también se le va a atribuir la participación de autor de usurpación y atentado contra la autoridad a mano armada» , agregó Paredes.

Finalmente, el último grupo de hechos que será objeto de la formalización, según el fiscal, «guarda relación con los dichos de Llaitul que se conocieron en julio de este año 2022, donde hace un llamado al alzamiento, al sabotaje y a la resistencia armada , y aquí volvemos a una figura de apología de métodos violentos que está comprendida en la Ley de Seguridad del Estado».

En esa línea, Paredes fue claro en señalar que Llaitul constituyó en «expresiones» que se enmarcan en crímenes que contempla la Ley de Seguridad del Estado. «La libertad de expresión es un derecho humano, pero tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, existen limitaciones basadas en la honra de una persona (…) Existen también limitaciones relacionadas con la seguridad y tranquilidad pública, y por eso hay delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado», explicó.

«En este caso hay una serie de expresiones que se dan en un contexto que les da verosimilitud, basta constatar día a día las noticias en torno a diversos atentados que ocurren, no sólo en La Araucanía, sino que en toda la macrozona sur, y no sólo este contexto es conocidos por todos, y en especial por el imputado Llaitul, sino que también las expresiones de Llaitul tienen la actitud de convencer y hacer nacer en otros la idea de cometer atentados, no por nada es reconocido y él se autoproclama vocero de una organización llamaba Coordinadora Arauco Malleco», acotó el fiscal.

«No por nada, la misma CAM, por su voz, actúa en actos de sabotaje, en delitos a través de organizaciones que se llaman ‘organizaciones de resistencia territorial’. Entonces, estas expresiones Llaitul transgreden la libertad de expresión y se enmarcan, creemos nosotros, dentro de aquellos delitos que contempla la Ley de Seguridad del Estado , en el artículo 6 letra C y letra F», enfatizó.

Finalmente, Garrido puntualizó que el Ejecutivo no fue informado del procedimiento que concluyó con la detención de Llaitul este miércoles, pues señaló que «no correspondía», ya que «en este caso el gobierno es un interviniente más, a través de la querella respectiva».

«Esta es una investigación penal, estamos en sede de un proceso penal, por tanto quien conduce la indagatoria es la Fiscalía, porque así está diseñado en nuestro estado de derecho. Para valerse y desarrollar diligencia lo hace por conducto las policías. La Fiscalía Regional de La Araucanía, en este caso, investigó junto a la Policía de Investigaciones de Chile. No corresponde que nadie más sea informado antes de que se produzcan las diligencias de lo que está aconteciendo» , zanjó.

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com