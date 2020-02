[Video] El primer gol de Jhonathan Agudelo en Argentina salvó a Maradona ante Huracán

Entornointeligente.com /

Y es que el gol tempranero de Rodrigo Gómez le ponía las cosas difíciles al ‘Lobo’ en su visita al estadio Tomás Ducó de Parque Patricios, pero afortunadamente el colombiano consiguió reaccionar a tiempo.

Agudelo atacó el área desde una esquina e impuso el cuerpo para quedar mano a mano con el portero local y definir muy bien a ras de suelo para decretar el 1-1 que no se modificó en el resto del partido

Al final del partido, Diego Maradona lamentó el rendimiento de los suyoa desde el inicio: “Entramos dormidos, boludos (atontados)… y los boludos no juegan al fútbol. (Empezar así) es lo peor que te puede pasar. Al equipo lo vi bien, pero entramos dormidos y acá hay que ganar”, expresó

“Necesitamos ganar. Nosotros cambiamos al 9 por otro 9. Jugamos a ganar, pero Huracán se plantó bien, y nos ganaron bastante de cabeza. Estos empates no nos sirven para nada. Vinimos por los tres puntos, pero a lo último no podíamos más”, admitió el entrenador de Gimnasia

Sin embargo, Agudelo fue de las pocas cosas que destacó: “El rendimiento de dejó muy tranquilo. Me gustó mucho”, reconoció

Como se ha hecho costumbre desde su vuelta al fútbol argentino, Maradona fue recibido con una ovación en la cancha de Huracán, en esta ocasión por el recordado Miguel Brindisi, compañero de equipo en el Boca campeón del fútbol argentino en 1981. El ídolo argentino vivió el partido sentado en un cómodo sofá en el banco de suplentes, y más allá de un par de reclamos al árbitro, se sintió arropado por las muestras de cariño de los hinchas de Huracán

Así fue el gran gol del antioqueño este viernes:

RESUMEN || HURACAN 1-1 GIMNASIA

El equipo de Maradona empato con el globo por 1 a 1, por la fecha de la Superliga

Este es el gol de Agudelo. pic.twitter.com/68u5lkytOv

— Deporte Telefe (@DeporteTelefe) February 1, 2020

