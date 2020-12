Gata abandonó a sus bebés en una casa y volvió a los dos meses con otros más

Entornointeligente.com /

Un hecho inesperado. Una mujer , identificada como Meggie , se llevó una tierna sorpresa junto a su pareja tras revisar el porche de su casa, ubicado en Quebec, Canadá . Ambos se enteraron que una felina había dejado a sus tres críos recién nacidos; sin embargo, después de dos meses, la madre regresó acompañada de otros cuatro. De inmediato, compartieron una serie de fotografías para contar la historia en Facebook .

Meggie es voluntaria de una organización llamada One Cat at a Time , que se dedica a rescatar a gatos y darlos en adopción. Por esta razón, tenía construida una caja de invierno donde acogió a los pequeños mininos luego de que fueran abandonados por su mamá tras las inundaciones que ocurrieron en Canadá el año pasado.

“Dejé a los gatitos allí porque sabía que era mejor dejarlos con la mamá, pero luego, la mamá movió a dos de los gatitos y dejó a uno solo”, manifestó Meggie al medio Love Meow. La felina no regresó a la vivienda, por lo que uno de sus hijos estaba con hambre.

“Mi novio los encontró esparcidos en otro lugar de mi jardín. Estaban a la intemperie y la mamá gata nunca volvió a buscarlos”, expresó. La pareja decidió reunirlos junto a su ‘hermano’ para que duerman cómodos, asimismo, se encargaron de alimentarlos y darles protección

Tiempo después, se enteraron de que la misma minina había retornado y estaba en su patio. Sin embargo, esta vez, venía con otros cuatro gatitos. “Sabía que seguiría teniendo más bebés, así que le pusimos una trampa y finalmente la atrapamos. Ella era muy salvaje y le tenía miedo a la gente”, comentó

Fue entonces que llevaron a los animales para que reciban atención médica. Además, esterilizaron a la madre para evitar que tenga más crías. Actualmente, tienen bajo su cuidado a Trunks , Runty y Saria junto con la felina , mientras que sus ‘hermanos’ obtuvieron un nuevo hogar. Este conmovedor caso se volvió tendencia rápidamente en Facebook tras obtener miles de reacciones por parte de los usuarios

