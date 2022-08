Entornointeligente.com /

Foto: Difusión

Fiorella Mazuco, impulsora de Camino Verde: «A las empresas del mal se les pasó el tiempo» Publicado el 13 de agosto de 2022 Comer y beber 4 minutos de lectura La feria sustentable copa el LATU este fin de semana. Este audio es una característica exclusiva para suscripciones. Suscribite o Ingresá Escuchá este artículo Tu navegador no soporta este elemento de audio . Leído por Abril Mederos. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Será el evento más ambicioso que Camino Verde haya hecho hasta ahora. De acuerdo a su impulsora, Fiorella Mazuco, es la feria de sustentabilidad más grande que tiene Uruguay, ya que suman 150 empresas participantes, con un perfil muy claro de economía circular. Todas las seleccionadas deben cumplir con el reglamento exigido y, conforme a eso, los diseños de stand que se verán a partir de hoy en el LATU utilizan materiales nobles y amigables con el ambiente.

Fundada en 2012 con el fin de conectar y formar en cuatro pilares –hábitat sustentable, cuidado personal, gestión de residuos y alimentación orgánica–, para los pequeños productores la feria Camino Verde es una instancia para darse a conocer y contar lo que hacen.

Esta edición cuenta con productores de Colonia, Tacuarembó, Treinta y Tres, Maldonado, Rocha y Salto. En ese sentido, durante hoy y mañana habrá 14 talleres para que la experiencia sea integral (ver recuadro), sin contar las actividades enfocadas en la niñez.

Recuerda su organizadora que fue la primera feria en prohibir las bolsas y el packaging de plástico, a lo que se agrega que cada año, junto con la empresa ReAcción, monta una planta de reciclaje donde se hace cargo de sus residuos, para que terminen en un lugar correcto y no en un vertedero. Van a gestionar los de la feria y los que los asistentes lleven de su hogar para aprender a clasificarlos correctamente y darles un buen tratamiento. ¿Qué se puede acercar? Plásticos PET y PEAD, papel y cartón, metales, vidrios y otros reciclables, además de residuos especiales: textiles, electrónicos, lámparas de bajo consumo, medicamentos, pilas y aceite de cocina usado.

Consumo responsable «Creo que en Uruguay todos la remamos», comenta Fiorella Mazuco en referencia a los imprevistos que se cruzaron con Camino Verde –llámese pandemia y sus consecuencias–, que obligaron a liquidar el emprendimiento que había instalado en Ciudad Vieja en 2019.

«Dejó de haber gente, turistas, estaban cerrando todos los locales comerciales, pero además me exigían un montón de normativas que no podía cumplir porque no tenía plata. Así que tuve que cerrar el mercado que con tanto esfuerzo había abierto. No llegó al año. Entonces tampoco podía hacer la feria, porque las ordenanzas por covid-19 no lo permitían. Y hacer un evento así, como el de este 13 y 14 de agosto, que para mí tendría que estar exonerado, es caro por todo lo que te piden. Igualmente a mí me mueve la pasión por lo que hago, más el apoyo de la familia, los amigos y los productores; algunos hace diez años que acompañan», recalca.

Asegura que querían «transmitir una filosofía de vida: teníamos que empezar a practicar para sobrevivir como raza en el planeta Tierra, y la gente está captando el mensaje». De allí que el lema de este año sea «Somos Camino Verde y emprendedores del bien». Para Mazuco es un tema de consumo consciente: «A las empresas del mal se les pasó el tiempo».

Foto: Difusión

Lo que vendrá La aspiración es contar algún día con los apoyos necesarios para replicar la feria en mayor o menor dimensión en distintos puntos del país. Entre tanto busca la manera de generar ese sistema, hay un par de proyectos en carpeta. Una vez terminado el trajín de este fin de semana, empezará a producir un ecocanal educativo on line, alojado en YouTube, que buscará transmitir maneras de ser más sustentable, vinculando empresas, organizaciones y buenas noticias, adelanta. En ese caso Mazuco trabajará junto con Rodrigo Ascurrein en el área audiovisual.

Por otro lado, Mazuco está próxima a lanzar un libro de comida vegana mientras sigue brindando clases virtuales y presenciales de comida vegetariana en alianza con Florencia Bracco y va subiendo las recetas a las redes sociales.

Camino Verde está sábado y domingo de 11.00 a 20.00 en el LATU (Avenida Italia 6051) con entradas a $ 80.

Talleres y conferencias Sábado

Fermentados asiáticos: Andrea Billar, 11.00 Alimentación emocional: Carla Pereira y Luciano Scévola, 14.00 Cultura planetaria, mapas natales y propósito: Gabriela López, 15.15 El alcohol como biocombustible: Nicolás Badel, 16.30 La importancia de los hongos medicinales y comestibles: Bruno Frioni, 17.30 Cómo realizar un buen compost en el hogar: Daniel Lassevich y Alex Ferreira, 18.30 Domingo

La liberación de las adicciones por medio del alimento: Ramón Aguileira, 11.00 Bosques nativos y bosques comestibles: Rodrigo Olano, 12.00 Comunicación regenerativa: Bruno Calderalli, 14.00 Postre express raw en 10 minutos: Thais Nisenbaum, 15.15 Crea tu masa madre de cero para tu primer pan: Pablo Guerequiz, 16.30 Cómo teñir seda natural con flores: Lucía Kelmanzon, 17.30 ¿Puede la moda ser sostenible?: Santi Albornoz, 18.30 Leer más: https://ladiaria.com.uy/cotidiana/articulo/2018/8/la-feria-ecologica-camino-verde-vuelve-a-tomar-el-latu-hoy-y-manana/

Día de niñas y niños » Café Goes (del Centro Cultural Terminal Goes) ofrece desayunos a domicilio para agasajar a los niños mañana. El menú infantil consta de colet, jugo de naranja, un scon, una medialuna de jamón y queso, un triágulo de jamón y queso, una dona, una cookie con rocklets y otra con chispas de chocolate. Cesta $ 840, con envío incluido. Se pueden encargar por el 098 496 030 (llamada o Whatsapp).

» Para el Día de la Niñez Escaramuza preparó dos productos de pastelería: una torta de caramelo y galletas y una edición especial de caja dulce. Para encargarlos: ingresar a escaramuza.com.uy o vía Whatsapp al 091 665 568. Se puede coordinar envío sin costo en Montevideo o retiro en la tienda (Pablo de María 1185).

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com