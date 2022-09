Fiona golpea costa este de Canadá y deja 500.000 hogares sin electricidad

Entornointeligente.com /

La poderosa tormenta Fiona golpeó el sábado la costa atlántica de Canadá, dejando sin electricidad a más de 500.000 hogares y causando fuertes vientos y lluvias. Aunque degradada de huracán, Fiona aún tenía vientos de 137 kilómetros por hora tras tocar tierra como huracán categoría 1 en las primeras horas de la mañana después de azotar el Caribe, informaron meteorólogos.

Nova Scotia Power, que abastece a la provincia de Nueva Escocia, donde impactó Fiona, reportó más de 400.000 clientes sin electricidad alrededor de las 13H50 GMT.

En las otras dos provincias más afectadas, la Isla del Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick, los operadores dijeron que había respectivamente 82.000 y 44.000 hogares sin luz.

En su último boletín de las 11H45 GMT, el Centro Canadiense de Huracanes (CHC) reportó vientos de más de 130 km/h en Nueva Escocia, y señaló que Fiona se desplazaba a una velocidad de 55 km/h hacia el nor-noreste.

«Grandes olas han llegado a la costa este de Nueva Escocia y al suroeste de Terranova; podrían superar los 12 metros», dijo.

El NHC estadounidense indicó que a las 13H00 GMT el huracán estaba sobre el golfo de San Lorenzo.

«Nunca habíamos visto condiciones climáticas así», dijo en Twitter la policía de Charlottetown, en la Isla del Príncipe Eduardo.

«Es increíble, no hay electricidad, no hay wifi, no hay red», confirmó el alcalde de la ciudad, Philip Brown, al canal público Radio-Canada. «Se han caído muchos árboles, hay muchas inundaciones en las carreteras», agregó.

Las autoridades de Nueva Escocia emitieron una alerta de emergencia anunciando posibles cortes de energía y aconsejando a los vecinos que permanezcan en sus casas con suficientes víveres para pasar al menos 72 horas.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que la tormenta podría «tener un impacto significativo a lo largo de toda la región» y pidió a todos «tomar las precauciones adecuadas».

En Halifax, capital de Nueva Escocia, las tiendas se quedaron sin recargas de gas propano mientras los residentes locales se apresuraban a abastecerse.

– «Nada grave» en Bermudas –

Fiona pasó el viernes, con categoría 4 de la escala de 5 de Saffir-Simpson, a unos 160 km de las Bermudas, tras haber sembrado destrucción en el Caribe.

El huracán azotó con rachas de 160 km/h y fuertes lluvias este territorio británico de unos 64.000 habitantes ubicado en medio del océano Atlántico pero sin que se reportaran víctimas ni daños importantes.

Según el proveedor de electricidad Belco, 15.000 de los 36.000 hogares estuvieron sin electricidad el viernes por la tarde en las Bermudas, pero la electricidad se restableció rápidamente en muchas áreas.

Los residentes publicaron imágenes de inundaciones y líneas eléctricas caídas en las redes sociales.

«Tuvimos algunos pequeños daños en nuestras instalaciones, pero nada grave», dijo a la AFP Jason Rainer, propietario de una tienda de souvenirs en la capital de Bermudas, Hamilton, y señaló que algunas puertas y ventanas habían sido arrancadas.

El territorio, situado a 1.000 km de Estados Unidos y acostumbrado a los huracanes, es uno de los lugares más aislados del mundo, lo que hace casi imposible cualquier evacuación en caso de emergencia.

Fiona provocó la muerte de cuatro personas en Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe, según un funcionario citado por los medios. Además, se reportó una muerte en Guadalupe, un departamento de ultramar francés, y dos en República Dominicana.

Sábado 24 Septiembre, 2022

