Fiona causó daños en laboratorio de ciencias en escuela de Santiago

Plafones caídos y cables de electricidad en el suelo, fue lo que observó un equipo de Listín Diario en el Liceo Onésimo Jiménez, de jornada extendida, en Santiago, luego de que fuera difundida la noticia de que las clases en este plantel se cancelaron porque había problemas por el huracán Fiona en la estructura del segundo nivel del centro educativo.

Al llegar reporteros de este medio se enteraron de que la situación real es que solamente no está funcionando el laboratorio de ciencias de la institución , el cual presenta problemas en el techo que había tenido filtraciones antes de la pandemia.

Además de dicha área, también están afectadas otras áreas en el techo de dicho plantel estudiantil.

Las brisas causadas por el fenómeno atmosférico hicieron que el material cayera, situación que vieron las autoridades de allí el pasado miércoles 20, fecha en la que se dispusieron a llamar al Ministerio de Educación.

«Cuando los llamé me pidieron que les informara la situación real, luego vinieron y tomaron fotos y grabaron videos para reportar lo que sucede. Ellos nos prestaron mucha atención, aunque hasta el momento no se les ha dicho cuando se arreglara el techo», explicó Milagros Tejada, directora del instituto.

También dijo que las otras partes de la escuela no fueron afectadas en gran magnitud, puesto que en algunas apenas hay algunas filtraciones que hicieron que cayera un «poco» de agua.

Adicionalmente, pidió que los materiales que serán usados en la remodelación sean más resistentes, con el fin de que la debacle no se repita.

Por su lado, Gladys Ferreira, quien es la coordinadora del segundo ciclo de la escuela, comentó que en busca de cuidar la integridad de los aprendices, cerraron la zona y pusieron un letrero en el que se informa que el espacio está clausurado, medidas que fueron constatadas.

Decisión La funcionaria anunció que no estarán brindando clases hasta que los problemas estructurales estén reparados, pero que los estudiantes no han sido afectados, ya que como la jornada escolar tiene pocos días de haber iniciado, ellos están en las aulas de clases generales y no los están usando porque esta es la semana de ambientación.

«No vamos a estar trabajando en el laboratorio porque es un peligro por los cables eléctricos que hay en el piso», finalizó.

Instalación El edificio fue construido en ladrillo en el año 1910, pero fue en 1965 cuando se convirtió en una escuela, misma que actualmente ha recibido alrededor del 70% de los aprendices inscritos en el año escolar 2022-2023.

