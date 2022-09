Finlândia regista filas na entrada de cidadãos nas fronteiras com a Rússia

Entornointeligente.com /

O número de pessoas que entram na Finlândia provenientes da Rússia quase duplicou e há filas nas fronteiras, após Helsínquia anunciar a decisão de bloquear a entrada a turistas russos, anunciou este sábado a guarda fronteiriça finlandesa.

«O tráfego fronteiriço na noite passada foi mais intenso do que o habitual e há filas nas passagens fronteiriça de Vaalimaa, Nuijamaa e Imatra», disse a guarda de fronteiras na sua conta na rede social Twitter.

No total, ao longo do dia de sexta-feira, entraram na Finlândia provenientes da Rússia 6998 cidadãos russos, o que supõe um aumento de 88% face ao mesmo dia da semana anterior, quando entraram 3714 pessoas.

Subscrever Embora não existam dados oficiais que confirmem que a maioria dos recém-chegados está a fugir do decreto de mobilização parcial anunciado na quarta-feira por Moscovo, tudo indica que assim seja.

Com efeito, o número de cidadãos russos que saem da Finlândia para a Rússia manteve-se estável ao longo da semana, em vez de aumentar proporcionalmente ao número de entradas.

Segundo as estatísticas, 13 pessoas pediram proteção temporária na fronteira finlandesa na sexta-feira e uma pessoa pediu asilo político.

Com as ligações aéreas e ferroviárias cortadas pelas sanções europeias contra a Rússia, milhares de russos continuam a chegar à Finlândia por estrada, a maioria através dos postos fronteiriços do sudeste da Finlândia (Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra e Niirala), próximos de São Petersburgo.

Helsínquia anunciou na sexta-feira a intenção de bloquear totalmente a entrada no país a turistas russos, alegando que estes podem causar «um grave prejuízo para a posição internacional da Finlândia».

Também a Polónia e os três Estados bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia, que fazem fronteira com a Rússia, tomaram medidas semelhantes, restringindo ao máximo a entrada de cidadãos russos.

Na Polónia, 54 russos foram afastados das fronteiras polacas desde que as restrições entraram em vigor na segunda-feira, mas a porta-voz da guarda fronteiriça polaca, a tenente Anna Michalska, disse à agência de notícias PAP que a fronteira com Kaliningrado, o único ponto em que a Polónia faz fronteira com a Rússia, continua tranquila e que não se verificou um aumento do tráfego fronteiriço desde o anúncio da mobilização parcial russa na quarta-feira.

Entre segunda e sexta-feira, acrescentou, entraram na Polónia 1.770 cidadãos russos, enquanto 2.342 abandonaram o país, o que está dentro das estatísticas habituais.

