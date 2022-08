Finlandia: la primera ministra se somete a test de drogas tras revuelo por video de fiesta

Entornointeligente.com /

«Hoy me he sometido a un test de drogas y los resultados llegarán dentro de una semana «, expresó en una rueda de prensa. Y añadió: «Nunca en mi vida he consumido drogas» .

Informate más Finlandia: polémica por un video de la primera ministra bailando en una fiesta La primera ministra de Finlandia video fiesta 2022 Marin también admitió que su capacidad para desempeñar sus funciones no se vio afectada durante la noche en cuestión y que habría abandonado la fiesta si hubiera tenido que trabajar.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChFN14GNd08%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAM9ZCPn9EFT1hRoHOLGyQFZCkNuIsZBpo21ZA6ZCnRt0t0z6xYRPbkZAMrHXk34JF9pXPh4utlI6iyCNiawCJe26GdC8bOYVBpTJeHjZAKofqnC0MoAobSZA0S9d8B7DKUQqVWlpZC9tOZBfXtMiKipRSXa9guIOiwngZDZD View this post on Instagram A post shared by Sanna Marin (@sannamarin)

Esta semana empezaron a circular en las redes sociales vídeos de Marin en una fiesta con conocidos influencers y artistas finlandeses, que además fueron publicados por varios medios de comunicación.

En ese contexto, Marin se enfrentó a peticiones de los políticos de su coalición de gobierno y de la oposición para que se sometiera a un control de drogas.

