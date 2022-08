Finde XL: estas son las actividades que ofrece la Provincia

Entornointeligente.com /

La Costa.

lacosta.tur.ar Visitas Guiadas Experiencia La Costa BIO El sábado 13 , en diferentes horarios y puntos de encuentro, se realizarán recorridos guiados gratuitos por diferentes localidades del Partido de La Costa :

Informate más Ideal para los amantes de chocolate: esta localidad bonaerense realizará un festival con los mejores chocolateros Santa Teresita : a las 11, desde calle 23 y Av. Kennedy. Lucila del Mar : a las 11, desde el Muelle (Av. Costanera y Rebagliatti). San Clemente del Tuyú : a las 11, desde el Puerto (Av. X y Av. Naval); y a las 14:30, desde el Vivero Cosme Argerich. Las Toninas : a las 14:30, desde el Parque Temático El Laberinto (Av. 7 y 16). San Bernardo : a las 14:30, desde Plaza del Sol y la Familia (Av. San Bernardo y Santiago del Estero). https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCf4Y6dBl32v%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKLWiMUM7TL0LN8qQRjk8LuRqAXrXNWVtlSax5ZAsGg2jUIbboWtSZAR6RsJU1xd1sAEIjUNjzMl228kBmZCDLLA0NCG2RhzggkMJFzMAadircphwgNwFFL1WgwgJy7TnmkpHf1NZAQtlsLAelspEpzc9zDX0AZDZD View this post on Instagram A post shared by Viví La Costa (@turismolacosta)

23° Feria Nacional de Artesanos, Tres Arroyos El sábado 13 y domingo 14 , de 10 a 22, y el lunes 15 , de 10 a 20, en Av. Ituzaingó entre Pueyrredón y Matheu , habrá una carpa de más de 100 artesanos , patio cervecero , cantina, artistas y bandas locales , sorteos y espectáculos para toda la familia. La entrada es arancelada para mayores de 11 años .

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChKKaW_NMnK%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALLhkHgCdU6O0M3YcaaD7BGEJZC8HtQB1g9UWQ0lKN2l3MSPhvod4OQaVi5LkWgvfArA2ZC8CShyYZCF5hNMFoRVaAsV6WXv1NAlsIJAXfBt8kttxenx5dQ91qzXnicijUizLaBlpxhtF6ZBLaO4XqN9S9xufAZDZD View this post on Instagram A post shared by Dir. de Cultura y Educación (@cultura.tresarroyos)

5º Feria del Libro de Merlo Desde el martes 16 hasta el domingo 28 , de 9 a 21, se realizará la 5º Feria del Libro con más de 100 expositores , cuatro salas con presentaciones de libros , grandes espectáculos y destacadas personalidades de la cultura nacional . Los sábados y domingos funcionará de 13 a 21, y todo será en el Parque Municipal Presidente Néstor Kirchner , Paseo El Tejadito, Av. Constitución N.º 152. Entrada libre y gratuita.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChFkF20rAxz%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABALLhkHgCdU6O0M3YcaaD7BGEJZC8HtQB1g9UWQ0lKN2l3MSPhvod4OQaVi5LkWgvfArA2ZC8CShyYZCF5hNMFoRVaAsV6WXv1NAlsIJAXfBt8kttxenx5dQ91qzXnicijUizLaBlpxhtF6ZBLaO4XqN9S9xufAZDZD View this post on Instagram A post shared by Cultura Merlo (@sec.culturamerlo)

