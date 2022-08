Finca La Victoria recibe reconocimiento en el manejo sostenible de tierras

Entornointeligente.com /

De las cinco mil hectáreas que cuentan con alguna categoría dentro del manejo sostenible de tierras se incluye la finca La Victoria, ubicada en Guisa, municipio de la provincia de Granma.

El reconocimiento incluye contar con un expediente que describe sus recursos naturales, socioeconómicos, su infraestructura, y a partir de las limitaciones que posee se establece un plan de manejo encaminado a dar respuesta a esas medidas y a la contención de procesos de degradación existentes en el área, así lo explicó Yulaidis Aguilar Pantoja, coordinadora técnica del Programa de Asociación de País de Manejo Sostenible de Tierras (OP-15) y coordinadora del proyecto 2.

Asimismo, señaló que «una finca en la categoría de iniciada significa que ha establecido el 50 % de las medidas del plan de manejo, pero además, es una finca en la que no se quema, no se tala, no se contamina el acuífero, diversifica sus producciones y establece medidas para la conservación y el manejo sostenible de suelos.

De acuerdo con Aguilar, en el caso de La Victoria, a cargo del productor Jorge Arcia Suárez, de Guisa, mantiene un gran desempeño en sus labores, lo cual posibilita un avance con rapidez en las otras categorías.

En el presente año, fueron reconocidas, a nivel nacional, diez fincas en la categoría de iniciadas que se suman a las nueve existentes y una en la de manejo sostenible de tierras.

La coordinadora indicó que todas estas fincas están acompañadas de varios incentivos financieros. «Son beneficiadas por el programa de conservación y mejoramiento de suelos, que establece prioridades para que algunas de estas fincas accedan a ese fondo, tienen beneficios con el banco de crédito y comercio, que le reduce sus tasas de interés en función de la categoría que obtenga y en cuya correspondencia se otorga un seguro combinado que oferta diferentes servicios en función de la categoría».

El Ministerio de la Agricultura (Minag) informó que La Victoria constituye la primera de la provincia oriental que cuenta con la categoría de iniciada en el manejo sostenible de tierras, establecida en 2016 por la Resolución 6 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), y la cual abarca, además, las fases de avanzada y manejo sostenible.

