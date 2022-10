Finalmente Irina Baeva hace frente a los rumores de infidelidad a Gabriel Soto

Entornointeligente.com /

La actriz irina Baeva, ha roto el silencio y desmintió cualquier rumora que sugiera que le fue infiel a su actual pareja y prometido Gabriel Soto. La pareja conformado por el actor mexicano, Gabriel Soto, y la actriz de origen ruso, Irina Baeva, ha estado envuelta en un sin fin de rumores que sugerían que estaban pasando por problemas, e incluso que la actriz le habría sido infiel a Soto. Sin embargo, Irina baeva ha roto el silencia para desmentir todo tipo de rumor que exista sobre una posible infidelidad.

«Nada que ver, ustedes saben mucho más de él que yo. Es un compañero de escuela, donde yo tomé un curso maravilloso, como las otras 11 personas que están en la foto y mis tres maestros. No sé quién hizo esa investigación, es un absurdo, no tiene nada que ver con la realidad y la verdad no hay absolutamente nada» , dijo Baeva.

Después de esto, la actriz justificó el porqué se ha visto cierta distancia entre ella y su pareja, ya que, no se ha visto ningún tipo de actividad entre los dos en las redes sociales. «Estamos bien, todo en orden, Gabriel está grabando muchísimo y entonces no hemos podido compartir mucho, por cuestión de trabajo, pero estamos bien», aseveró la actriz.

