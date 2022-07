Finales olímpicas en el Parque de los Príncipes

Entornointeligente.com /

Este 28 de julio de 2022 la FIFA anunció que el Parque de los Príncipes acogerá las finales olímpicas, masculina y femenina, de París 2024.

Los 58 partidos se desarrollarán del 24 de julio al 10 de agosto en París, Burdeos, Lyon, Marsella, Nantes, Niza y Saint-Étienne. Por primera vez en la historia, la final femenina cerrará la competición futbolística .

En el torneo, cuya inauguración también será en la casa del Paris Saint-Germain, participaran de 12 selecciones femeninas y 16 masculinas.

En el sitio web de la FIFA se detalla que la final femenina cerrará la competición el sábado 10 de agosto, mientras que la final masculina se disputará el viernes 9 de agosto.

«Es un placer para la FIFA publicar el calendario de los Torneos Olímpicos de Fútbol que se disputarán en el marco de unos magníficos Juegos Olímpicos dentro de dos años», dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA y miembro del COI.

Como país anfitrión, Francia disputará el primer partido del torneo masculino en Marsella el 24 de julio. Un día más tarde, lo hará el combinado femenino, que debutará en Lyon.

La FIFA detalló que París acogerá las dos finales, mientras que Nantes y Lyon serán las sedes de los partidos por el bronce del torneo masculino y femenino, respectivamente.

Por su parte, Lyon y Marsella albergarán dos semifinales: una masculina y una femenina.

Equipos clasificados Masculino Francia

Estados Unidos

República Dominicana

Femenino Francia

​Estados Unidos

Brasil

Colombia

Match schedules confirmed for men’s and women’s Olympic Football Tournaments at @Paris2024 .

🏟7 Host Cities

⚽️ 58 matches

✅ Women’s Final to close the Olympic Football tournaments for first-time ever

🗞➡️ https://t.co/wDAgJlfNAk pic.twitter.com/DoLE8qXfCu

— FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2022

