Final de la Copa América Femenina: horario y cómo ver por televisión y online

(CNN Español) — La Copa América Femenina , el torneo de selecciones más importante de la categoría en Sudamérica, llegó a su recta final. La final de la edición 2022 estará protagonizada por Colombia (que es el país anfitrión) y Brasil.

Colombia llegó a las semis de la Copa América de manera invicta. Ganó sus cuatro partidos en el Grupo A contra Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia, por lo que sumó 12 puntos con 13 goles a favor y apenas 3 en contra.

En la semifinal derrotó a Argentina 1 a 0.

Colombia 🇨🇴 ya está en la Final de la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 y espera rival 🧐 #CAFem | #VibraElContinente pic.twitter.com/RVTZg1KHXt

— Copa América (@CopaAmerica) July 26, 2022

Brasil llegó desde la jornada cuatro luego de ganarle a Venezuela 4-0, por lo que jugó su último partido del Grupo B como primer lugar y sin mayor presión de clasificación.

En la semifinal le ganó a Paraguay este martes.

Con la llegada a la final, Colombia y Brasil aseguran la clasificación además al Mundial de Australia y Nueva Zelandia 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En tanto, Argentina y Paraguay disputarán el tercer puesto para conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tercer y cuarto puesto

Viernes 29 de julio Argentina vs. Paraguay Así se jugará la final de la Copa América Femenina Sábado 30 de julio Colombia vs. Brasil 7 p.m. hora local Sede: Estadio Alfonso López de Bucaramanga Cómo ver en televisión y online En Argentina, los partidos se transmitirán en el canal DIRECTV Sports+ (613/1613) En Colombia, se puede optar por televisión u online para los encuentros: en la primera opción , se podrán ver en los canales DIRECTV Sports (610/1610) y DIRECTV Sports+ (613/1613); y en la segunda , se verá en el canal DIRECTV Sports+ de la plataforma DIRECTV GO.

