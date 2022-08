Fin de la novela: Cavani rechazó la oferta de Boca y seguirá en Europa

Entornointeligente.com /

En el partido que este sábado Boca le ganó a Platense 2-1, todo parecía apuntar a la llegada del crack uruguayo al equipo que dirige Hugo Ibarra. Es más, hasta se creó una expectativa por su llegada al país, donde cientos de hinchas fueron al aeropuerto a recibir al probable refuerzo Xeneize . Finalmente eso no ocurrió.

Informate más Boca jugó bien y le ganó a Platense de local cavani boca.jpg Gentileza: @diemontefusco Edinson Cavani no jugará en Boca. Justo cuando la versión era que el delantero podría llegar al país para ponerle el sello al viejo sueño de Riquelme, «Edi» se comunicó con el vicepresidente del club, le avisó que rechazaba la última oferta realizada y le comunicó que su prioridad es seguir en Europa.

La confirmación llegó desde Europa a través de Fabrizio Romano , un periodista deportivo especializado en la el mercado de pases de clubes, a través de Twitter , este domingo: «Después de recibir los contratos en las últimas 48 horas, Cavani le comunicó a Boca que desea darle prioridad a los clubes europeos. No está aceptando el ofrecimiento por razones familiares», publicó.

De acuerdo a las primeras informaciones, la demora en la respuesta del delantero ya había generado preocupación en Román y el Consejo del Fútbol . «Sigue sin contestarnos», era el mensaje que legaba desde el predio de Ezeiza ante las últimas preguntas sobre el uruguayo.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1556327854249590784 After receiving contracts in the last 48h, Edinson Cavani communicated to Boca Juniors that he wants to give priority to European clubs. He’s not accepting due to family reasons. #transfers

Cavani and his family’s dream is to join La Liga and try new chapter in Spain. pic.twitter.com/N64jvJbYSV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2022 Después de horas de muchísima adrenalina, en las que Cavani había aceptado por primera vez la posibilidad de ir a Boca y en el Xeneize se habían ilusionado otra vez con una chance que no tenía en los planes ya mismo, todo se derrumbó de la misma forma que se levantó.

«Nosotros sólo le enviamos la oferta porque él nos dijo que estaba interesado en venir» , comentaron en el entorno del club. En Boca, a la hora de comunicar el por qué de esta decisión del uruguayo, también quisieron ponerle blanco sobre negro a la negociación. «Todo lo demás, el optimismo, que venía este domingo, salió más de Uruguay», manifestaron puertas adentro de Brandsen 805.

Villarreal en la mira y ahora Valencia En las últimos días, desde Uruguay daban como cerrada la llegada de Cavani a Boca, quien le habría dado el sí al vicepresidente Juan Román Riquelme. Sin embargo una fuente cercana al mundo Boca le confirmó a NA que el exdelantero del PSG, entre otros equipos, espera una importante oferta de Europa y que el optimismo es contenido dado a que el jugador desea continuar su carrera en España.

«El sueño de Cavani y su familia es unirse a la Liga y probar un capítulo en España» , cierra el cronista. En efecto, el atacante, de 35 años, jugó en Italia (Palermo y Napoli), Francia (PSG) e Inglaterra (Manchester United, su última aventura), pero nunca jugó en la península ibérica. Villarreal aparecía como la opción principal, dado que además el entrenador (Unai Emery) ya lo condujo en el conjunto parisino. Aunque las negociaciones nunca se cerraron, pero ahora surgió la chance del Valencia como flamante integrante de la carpeta de interesados.

Villareal es uno de los equipos que pretende contar con el jugador que, en cuanto al tiempo de los diferentes mercados de pases, se maneja con tranquilidad y sigue negociando con el representante del jugador.

Unai Emery, director técnico del Villareal, habló con el jugador y le sedujo la posibilidad de vestir la camiseta del conjunto español pero deberá esperar a que se aclare la situación con Paco Alcácer y Boulaye Dia, a quienes le buscan nuevos clubes y allí poder cerrar la incorporación del Matador.

Ahora el que se sumó a la disputa por los servicios del delantero uruguayo de 35 años, que quedó libre del Manchester United, es el Valencia de España.

«Valencia se mete por Cavani: Gattuso lo quiere. Sobre él están Villarreal y Boca Juniors «, relatan medios españoles. Es que Gennaro Gattuso, exjugador del Milan, es el director técnico del Valencia y quien pidió a Cavani como refuerzo para su plantel. ¿La posibilidad de jugar en un equipo importante de España puede cambiar todo el panorama?

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com