FIMP: as marionetas a romper com o que está entre «o vivo e o não-vivo»

Entornointeligente.com /

O 33.º FIMP – Festival Internacional de Marionetas do Porto, agendado entre 7 e 16 de Outubro em vários espaços do Porto e Matosinhos, fecha um ciclo temático que vem sendo explorado há duas edições , em torno das Ciências e Políticas da Matéria Animad a. «Com alguma lata, o subtítulo que usamos para esta edição é o mistério da vida», introduziu o director artístico Igor Gandra na conferência de imprensa onde se apresentou, esta terça-feira no Rivoli, a programação completa do festival.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com