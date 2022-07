Entornointeligente.com /

29/07/2022 06h39 Atualizado 29/07/2022

Fim de semana será de frio no Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste

A temperatura vai cair bastante nos próximos dias no Centro-Sul do Brasil. A frente fria que entrou no país pela região Sul ainda na quinta-feira (28) já chegou ao Sudeste e avançará para o Centro-Oeste durante o fim de semana, trazendo inclusive chuvas a alguns lugares onde não cai água há muito tempo.

Confira a previsão do tempo em todo o Brasil Climatempo: Ar gelado entra no Sul e chuva chega para parte do Sudeste

Nesta sexta-feira (29) o clima ainda poderá ser ameno e até quente em parte do Sudeste e do Centro-Oeste durante o dia. A máxima será de 24°C em São Paulo, 33°C no Rio de Janeiro e 34°C em Cuiabá. No entanto, à noite o frio chega e se estende pelo fim de semana – a mínima na capital paulista será de 9°C, de 10°C em Campo Grande, 15°C no Rio de Janeiro e de 4°C em Curitiba. Geadas, aliás, são esperadas nas regiões serranas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No Nordeste e no Norte, a tendência das últimas semanas seguirá sem alterações. Chuvas de fracas a moderadas são esperadas em Salvador, Aracaju e João Pessoa, regiões já castigadas pelos temporais no mês passado. O tempo, no entanto, continuará bastante quente.

