Filtran supuestas imágenes de Chyno Miranda en la clínica de rehabilitación

«A mí me dio tristeza. Yo lo vi brillar arriba del escenario. Cuando usted lo vea solo en esa habitación, comiendo solo su platito de arroz… A mí me rompió el alma», adelantó el presentador del programa Javier Ceriani, antes de mostrar el clip de Miranda en el centro de rehabilitación en Caracas, Venezuela.

En el programa de farándula obtuvieron imágenes inéditas del intérprete de Raro desde el centro de recuperación, en las que se le puede observar mientras come.

Además, enseñaron otro video en el que se ve al artista venezolano cuando estaba ejercitándose, por lo que, Ceriani aseguró que es en el gimnasio que está dentro de la clínica y, puso en duda el hecho de que el cantante se encuentre internado por su propia voluntad.

