Filtran el nuevo disco de Beyoncé dos días antes de su lanzamiento

La filtración es toda una sorpresa, ya que las producciones de Beyoncé son de las más herméticas de la industria de la música .

Informate más Chris Rock finalmente habló en sus espectáculos sobre el cachetazo de Will Smith A principios de este mes, Beyoncé compartió la portada del álbum, en la que se la ve posando majestuosamente sobre la silueta de un caballo luminoso. En una nota que acompaña a la imagen escribió:

«Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo. Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicio. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamiento excesivo. Un lugar para gritar, soltar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración. Espero que encuentres alegría en esta música. Espero que te inspire a soltar el meneo. ¡Decir ah! Y sentirte tan único, fuerte y sexy como eres».

Lista de canciones de «Renaissance»: I’m That Girl Cozy Alien Superstar Cuff It Energy Break My Soul Church Girl Plastic Off the Sofa Virgo’s Groove Move Heated Thique All Up in Your Mind America Has a Problem Pure/Honey Summer Renaissance

