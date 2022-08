Filtraciones frustran operativo para interceptar droga del clan Marset

Entornointeligente.com /

La investigación y seguimiento de las actividades de la organización criminal dedicada al tráfico de droga y lavado de activos lideradas por el uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano en el marco de la operación A Ultranza, expone que hubo operativos que no se pudieron concretar con éxito debido a filtraciones que alertaron a los protagonistas.

El informe relata uno de los casos puntuales en este orden y que tiene como protagonista a los responsables de la logística de transporte aéreo.

Involucra a Gilberto Esteban Sandoval Giménez, piloto encargado de la compra y administración de aeronaves de la organización criminal en marzo del 2021. También a su esposa Liz Fabiola Taboada Gamarra y los pilotos Diego José Cubas Jordán y Job Von Zastrow Masi. Estos tres últimos están detenidos, no así Sandoval que está prófugo.

Menciona que el 12 de marzo del año pasado, la unidad de investigación se encontraba en una fase preoperativa para intervenir en pistas clandestinas utilizadas por la organización criminal, debido a que se procesaban informaciones de que el investigado Sandoval Giménez estaba al mando de una aeronave transportando cargamento de supuesta cocaína desde una pista ubicada al nordeste del Departamento de Alto Paraguay hasta la pista clandestina ubicada en el Departamento de Presidente Hayes, distante a aproximadamente 100 kilómetros de Asunción.

AJENA. El reporte apunta que esta operación táctica no pudo ser concretada debido a una filtración. Refiere que no contaban con mayores datos para identificar el origen de la filtración de informaciones. No obstante, apunta que una de las hipótesis que analizaron indica que «podría haber ocurrido a través de una persona ajena a esta unidad, la cual pudo haber tenido acceso a esta información durante las organizaciones previas al despliegue táctico».

Agrega: «Según lo analizado, la referida filtración habría derivado en una alerta a los miembros de la organización criminal quienes decidieron suspender las operaciones ilícitas en las pistas que se encontraban en pleno desarrollo durante ese periodo de tiempo».

CONVERSACIÓN. En otra parte, menciona la conversación telefónica interceptada entre Gilberto Sandoval y su esposa Liz Taboada, cuando el piloto se encontraba en la pista clandestina de Alto Paraguay.

Dice que en el diálogo el piloto avisó a su esposa sobre la situación y lo comprometidos que se encontraban sus teléfonos celulares. «Incluso, le habían solicitado recolectar otros teléfonos y objetos que se encontraban en su domicilio y trasladarlas a otro lugar», resalta.

Una parte que transcribe la conversación, Sandoval le dice a su esposa que lleve sus teléfonos a un tal Maurito todos sus celulares. Añade que de acuerdo con el análisis de las intercepciones telefónicas de Liz, la misma habría contactado con Diego José Cubas Jordán y Job Von Zastrow Masi en calidad de mediadora entre estas dos personas y su esposo Gilberto Sandoval Giménez para transmitir comunicaciones en torno al evento de filtración ocurrido.

Secretario fue demorado con «camioneta cargada»

El informe de investigación del SUI cita la intercepción de un llamado telefónico de Tobías Daniel Narváez, secretario y persona de confianza de Miguel Insfrán y el hermano de este, fue detenido por la policía cuando se estaba trasladando al establecimiento de 25 de Diciembre.

Cuenta a su interlocutora, en este caso, no identificada que fue demorado y llevado a la sede policial y, en un momento, cuenta que tenía la «camioneta cargada», aludiendo que posiblemente contenía algo de carácter ilícito.

Le comenta que le tocó a él caer y le causó «py’aro» (mal momento).

El reporte detalla que Tobías se quejó porque le «hicieron pasar un mal rato y no es que me soltaron todavía y me llevaron con la camioneta cargada».

También le dice a su interlocutora que ya se liberó de ese mal momento que pasó.

