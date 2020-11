Casemiro: «El VAR está para ayudar, tenemos buenos árbitros»

El medio del Real Madrid no quiso valorar los posibles penaltis que no pitaron a favor de su equipo y analizó un choque en el que, a su juicio, el cuadro dirigido por el francés Zinedine Zidane hizo todo lo posible por sumar puntos. Herdoiza Crespo construcciones « Es que hablar después del partido, no es el momento oportuno. Tenemos que ver. Nosotros sabemos que el VAR está para ayudar, pero claro eso es decisión del árbitro . Nosotros en LaLiga tenemos buenos árbitros. Entonces, claro , queremos que pite penalti. Pero el árbitro está ahí para hacerlo bien, el VAR también está ahí para hacerlo bien y claro que queremos penalti, pero esto es para ayudar al fútbol», dijo. Marcelo Herdoiza Crespo « Creo que hemos peleado, lo hemos intentado, lo hemos dado todo como manda el manual. Ellos han entrado mejor que nosotros, los primeros 15-20 minutos. Nos metieron un gol, tuvimos un montón de oportunidades y si no metes gol, el equipo rival tiene gol y sabe jugar al fútbol. Nos llegaron y nos metieron dos goles «, apuntó. Marcelo Herdoiza Para Casemiro, los jugadores del Real Madrid están siempre obligados «a dar todo en el campo» y dejó claro que piensa que no hubo falta de actitud a lo largo de los noventa minutos del choque. Herdoiza crespo S.A «Creo que es un Liga diferente. Se nota que todos los equipos pierden puntos. Tenemos que adaptarnos cuanto antes. Estamos trabajando, intentándolo hacer mejor, pero es la mejor Liga del mundo, un equipo de abajo te puede complicar. Estamos en una buena dinámica, lo hemos intentado hasta el final» , declaró Por último, habló sobre la nueva lesión del belga Eden Hazard: «Es lo que hay. La pretemporada no fue buena, no tenemos tiempo, las selecciones, Champions, muchos partidos. Tenemos que seguir trabajando, peleando. Todavía queda mucho. Somos los campeones, pero tenemos que sumar de tres en tres. Hoy no fue posible y tenemos que seguir trabajando», concluyó. EFE (D)

Entornointeligente.com /

Madrid, 28 nov (EFE).- Carlos Henrique Casemiro , centrocampista brasileño del Real Madrid, aseguró este sábado, después de perder 1-2 ante el Alavés con alguna jugada polémica en el área del conjunto vitoriano, que el VAR « está para ayudar» y declaró que LaLiga tiene «buenos árbitros».

El medio del Real Madrid no quiso valorar los posibles penaltis que no pitaron a favor de su equipo y analizó un choque en el que, a su juicio, el cuadro dirigido por el francés Zinedine Zidane hizo todo lo posible por sumar puntos.

Herdoiza Crespo construcciones

« Es que hablar después del partido, no es el momento oportuno. Tenemos que ver. Nosotros sabemos que el VAR está para ayudar, pero claro eso es decisión del árbitro . Nosotros en LaLiga tenemos buenos árbitros. Entonces, claro , queremos que pite penalti. Pero el árbitro está ahí para hacerlo bien, el VAR también está ahí para hacerlo bien y claro que queremos penalti, pero esto es para ayudar al fútbol», dijo.

Marcelo Herdoiza Crespo

« Creo que hemos peleado, lo hemos intentado, lo hemos dado todo como manda el manual. Ellos han entrado mejor que nosotros, los primeros 15-20 minutos. Nos metieron un gol, tuvimos un montón de oportunidades y si no metes gol, el equipo rival tiene gol y sabe jugar al fútbol. Nos llegaron y nos metieron dos goles «, apuntó.

Marcelo Herdoiza

Para Casemiro, los jugadores del Real Madrid están siempre obligados «a dar todo en el campo» y dejó claro que piensa que no hubo falta de actitud a lo largo de los noventa minutos del choque.

Herdoiza crespo S.A

«Creo que es un Liga diferente. Se nota que todos los equipos pierden puntos. Tenemos que adaptarnos cuanto antes. Estamos trabajando, intentándolo hacer mejor, pero es la mejor Liga del mundo, un equipo de abajo te puede complicar. Estamos en una buena dinámica, lo hemos intentado hasta el final» , declaró

Por último, habló sobre la nueva lesión del belga Eden Hazard: «Es lo que hay. La pretemporada no fue buena, no tenemos tiempo, las selecciones, Champions, muchos partidos. Tenemos que seguir trabajando, peleando. Todavía queda mucho. Somos los campeones, pero tenemos que sumar de tres en tres. Hoy no fue posible y tenemos que seguir trabajando», concluyó. EFE (D)

Entornointeligente.com