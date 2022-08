Filme de ação com atriz portuguesa Anna Carvalho estreia-se em LA

Entornointeligente.com /

O filme de ação Free Dead or Alive , que tem no elenco a atriz portuguesa Anna Carvalho e conta uma história de emigração para os EUA, estreia-se esta terça-feira no Fine Arts Theatre em Beverly Hills, antes do lançamento mundial.

«Estou com uma grande expectativa», disse à agência Lusa a atriz portuguesa, referindo a qualidade do guião e da produção e os vários prémios que o filme, arrecadou este ano.

Free Dead or Alive tornou-se mesmo no primeiro filme a vencer as cinco principais categorias do festival de cinema California Women’s Film (CWFF), levando para casa Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Atriz, Melhor Atriz Secundária e Melhor Ator.

Subscrever Realizado por Erik Bernard, o filme da TLG Pictures tem Edy Ganem ( Criadas e Malvadas ), Seth Michaels ( Aviso Vermelho) e Patricia Velásquez ( A Múmia ) nos papéis principais.

«Não é só uma história de emigrantes, é também uma história de amor entre mãe e filha», explicou Anna Carvalho. «No início é uma relação que não é muito saudável. Depois há um reencontro e a mãe acaba a tentar salvar a filha».

A ação centra-se na jornada da jovem Eva (Edy Ganem) quando foge a um casamento arranjado com um narcotraficante e procura atravessar a fronteira para os Estados Unidos. Anna Carvalho interpreta uma das imigrantes em situação ilegal, nos EUA, que também foge da miséria e violência em busca do sonho americano, emigrando do seu país.

«Eu sou uma das emigrantes que está a fugir para os Estados Unidos num comboio clandestino», disse. «São comboios que existem mesmo e em que muitos emigrantes morrem», frisou. «Durante a minha trajetória eu sou violentada em frente à família e eles são as pessoas que acabam por me salvar».

Carvalho, que está radicada nos Estados Unidos desde 2015, referiu que o filme não analisa de forma profunda as questões políticas associadas à imigração ilegal, mas gera empatia pelas situações com que os migrantes, em situação ilegal, são confrontados.

«É horrível o que estes imigrantes passam e ao que as mulheres têm de se submeter, porque querem salvar a família», considerou.

«Esta é uma história na América mas nós na Europa sabemos que estas situações existem», disse a atriz, apontando para os refugiados que fugiram da Ucrânia desde fevereiro após a invasão pelas forças russas.

«Há gente horrível que se aproveita destes momentos para extorquirem e abusarem estas pessoas que estão frágeis e precisam de ajuda», sublinhou. «Não é só o que se passa na América, mas o que se passa no mundo e agora tão perto de nós, com a guerra na Ucrânia».

Com produção executiva de Courtney LeMarco, Free Dead or Alive será distribuído pela 1091 Pictures e estará disponível em todas as plataformas digitais, incluindo Amazon, iTunes e Google Play .

Além dos protagonistas, conta com os atores Alejandro De Hoyos ( O Homem de Toronto ), Robert Avellanet ( Menudo: Forever Young ), Al Coronel ( Westworld ) e Juan Pablo Olyslager ( A Maldição da Mulher que Chora ).

Anna Carvalho tem uma carreira de mais de vinte anos no teatro e cinema. Participado em vários filmes e séries e realizou a curta-metragem independente Death is the Place on Earth , com a qual ganhou vários prémios, incluíndo o Prémio de Excelência, do Curve International Film Festival, e o Prémio Especial do Júri do Independent Talents International Film Festival.

