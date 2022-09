Filme Alma Viva é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares

Entornointeligente.com /

O filme Alma Viva , da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, é o candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares, em 2023, revelou esta segunda-feira a Academia Portuguesa de Cinema. Esta longa-metragem foi a mais votada entre os membros da academia para concorrer a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, em 2023.

Alma Viva , produzido pela Midas Filmes em co-produção com França e Bélgica, é a primeira longa-metragem de Cristèle Alves Meira e estreou-se este ano na Semana da Crítica, em paralelo ao festival de Cannes.

O filme, um microcosmo sobre laços familiares, emigração, misticismo e a cultura transmontana, foi integralmente rodado em Junqueira, concelho de Vimioso, onde a realizadora tem raízes maternas; e as filmagens, feitas no Verão de 2021, contaram sobretudo com actores não profissionais da localidade.

Alma Viva centra-se em Salomé, uma menina, filha de emigrantes portugueses em França, que passa o Verão numa aldeia com a avó, com quem tem uma forte ligação afectiva e espiritual. Salomé irá testemunhar a morte da avó e suspeita que esta foi envenenada por bruxaria por outra mulher da aldeia. Enquanto a família organiza o funeral, Salomé acredita que está acompanhada pelo espírito da avó e tenta vingar a sua morte.

«A história foi completamente inspirada em histórias poderosas e misteriosas que ouvi ao pé da lareira. Essas histórias são quase como a memória arcaica de Portugal, a matriz da nossa cultura e eu queria voltar a essas tradições e contar essas histórias no cinema, para estar nessa transmissão de cultura», explicou Cristèle Alves Meira à Lusa nas vésperas da estreia mundial.

O filme é também um retrato da emigração portuguesa, das famílias que se separam entre os que ficam e os que partem, e das complexas diferenças sociais e económicas que daí nascem.

Filha de um minhoto e de uma transmontana que emigraram para França, Cristèle Alves Meira mantém a ligação a Portugal e às origens dos pais e assume que este filme tem um pendor autobiográfico, mesmo sendo uma ficção.

Além de Alma Viva , os membros da Academia Portuguesa de Cinema tinham outros quatro filmes a votação: Lobo e Cão , de Cláudia Varejão, Mal Viver , de João Canijo, Restos do Vento , de Tiago Guedes, e Salgueiro Maia – O Implicado , de Sérgio Graciano.

A 95.ª edição dos Óscares está marcada para 12 de Março, em Los Angeles, Estados Unidos.

