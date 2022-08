Filmar uma Madrugada Suja de Miguel Sousa Tavares é retratar a política de corrupção

Entornointeligente.com /

Em 2013, quando lançou Madrugada Suja , Miguel Sousa Tavares dizia ao PÚBLICO que «o grande tema do livro são os acasos da vida». E ia mais longe: «Não há neste livro nenhum personagem nem nenhuma cena grandiosa. Não há um herói como havia o Luís Bernardo no Equador «, bestseller do autor que tal como agora acontece com Madrugada Suja , foi adaptado para televisão . No penúltimo dia de rodagem da futura série da RTP, filma-se uma cena em que os acasos e as linhas cruzadas eclodem num pequeno gabinete no centro de Lisboa. Gonçalo Waddington está sentado na pele de um político e o jovem arquitecto activista Rafael Morais tem a impaciência nos passos que repete à porta antes de o confrontar. «Rola! Som!»

