Filipinas evacúa zonas costeras y paraliza transporte marítimo por tifón Noru

Las autoridades filipinas comenzaron este domingo tareas de evacuación en zonas costeras y suspendieron el tráfico marítimo de centenares de pasajeros mientras la isla de Luzón, donde se encuentra la capital, Manila, hace frente a la llegada del llamado «súper tifón» Noru.

El tifón aterrizó en la municipalidad de Burdeos, en las islas Polillo, situadas en la provincia de Quezón, en Luzón Central (unos 115 kilómetros al este de Manila), a las 5:30 (hora local) del domingo, según la agencia meteorológica filipina.

Unas imágenes publicadas por el diario Inquirer en su cuenta de Twitter muestran las lluvias torrenciales y los fuertes vientos que está dejando a su paso por Quezón el «súper tifón», que entró en esta categoría este domingo después de un periodo de «intensificación explosiva», con vientos de hasta 185 kilómetros por hora.

Se espera que el súper tifón -el undécimo del año- provoque lluvias intensas y fuertes vientos en la región de Luzón Central, al norte de Manila, que también se prepara para ser golpeada por los efectos de Noru.

El presidente filipino, Ferdinand «Bongbong» Marcos, ordenó este domingo la suspensión de las clases y el trabajo el lunes por el impacto de Noru, siguiendo las recomendaciones del Consejo Nacional para la Gestión y la Reducción de Desastres.

«El nivel más alto de preparación de emergencia y protocolo de respuesta ha sido activado en Metro Manila, Luzón Central, Calabarzon, Mimaropa y la región de Bicol», apuntó el Consejo para la Gestión y la Reducción de Desastres Nacional este domingo.

Noru es el undécimo ciclón tropical que golpea Filipinas este año, y se espera que provoque lluvias torrenciales en la zona capitalina y en provincias vecinas.

«Afortunadamente, este tifón se mueve rápido, aunque genere fuertes vientos», dijo el portavoz de la agencia de desastres nacional, Bernardo Rafaelito Alejandro, recoge el medio Channel News Asia.

Las autoridades han alertado sobre posibles deslizamientos de tierra, inundaciones y vientos destructivos, mientras la guarda costera filipina apuntó que más de 1.200 pasajeros y 28 barcos han quedado varados en puertos del sur de la capital.

Con información de Efe

LINK ORIGINAL: El Universal

