Filipe Ret justifica ação para retirar homem que invadiu palco na Bahia e diz que não agrediu fã: 'Quase me machucaram' Músico afirmou que agiu em autodefesa em respeito ao restante do público que queria curtir o evento. Por g1 BA

24/07/2022 12h57 Atualizado 24/07/2022

Fã invade palco de Filipe Ret em show na BA. — Foto: Redes sociais

O cantor Filipe Ret usou a internet para justificar a ação de empurrar um fã que subiu no palco em um show em Feira de Santana , cidade a 100 quilômetros de Salvador, e disse que não agrediu o homem. O evento aconteceu na sexta-feira (22) e o músico disse que foi desrespeitado e, por pouco, não foi machucado durante a invasão.

O vídeo viralizou na internet e internautas acusaram o rapper de ter agredido o homem. Nas imagens, é possível ver o momento em que o fã sobe no palco e abraça o cantor. Em seguida, ele cai sentado e é retirado do palco [veja o vídeo completo abaixo] .

Fã invade palco de Filipe Ret durante show na BA e cantor reclama

«Eu faço show com energia, amor e raiva. Geral se empolga e sei que alguns se exaltam além da conta e fazem o que sabem que não deve: invadir o palco. Eu posso tolerar uma invasão com respeito, posso tolerar várias invasões. Neste show foram mais de 20. Quase me machucaram», disse Filipe na publicação.

O músico carioca acrescentou que a reação foi uma autodefesa. Ele disse que não chutou o fã e tomou a atitude em respeito a todo o restante do público que queria somente curtir o show sem interrupções causadas pelas invasões ao palco.

«Minha reação com ele foi de uma típica autodefesa. No final eu não chuto ele, mas o empurro de volta (com raiva sim, quem nunca ne?). Minha atitude foi de respeito aos 99% do público que queria curtir, porque minha outra atitude seria abandonar o palco» comentou.

«Dizer que agredi fã é tirar do contexto e naturalizar a falta de respeito não só comigo, com todos trabalhadores do evento e principalmente com 99,9% do público que só queria curtir».

1 de 2 Filipe Ret se apresenta no João Rock 2019 — Foto: Elias Azevedo Filipe Ret se apresenta no João Rock 2019 — Foto: Elias Azevedo

O caso aconteceu durante um show em um festival de música em Feira de Santana e foi registrado por espectadores com uma câmera de celular.

«Qual é, irmão? Pô, tá subindo no palco. Na moral, cara», disse Filipe no momento da invasão.

As imagens viralizaram na internet neste sábado (23) e internautas acusam o artista de ter derrubado o homem : » O Filipe Ret simplesmente derrubou o fã que subiu no palco para abraçar ele! «.

Quem é Filipe Ret

Saiba quem é Filipe Ret

Filipe Cavaleiro de Macedo da Silva Faria, mais conhecido pelo seu nome artístico Filipe Ret, de 37 anos, começou sua carreira musical em batalhas de MCs no ano de 2003.

Em 2009, lançou seu primeiro álbum, mas só começou a se destacar em 2012, com o álbum «Vivaz», e o single «Neurótico de guerra», em que se destacava na cena rapper com letras que falavam de um cotidiano com dificuldades, superação, mulheres, maconha e ostentação.

Seu nome artístico Ret vem da assinatura usada na época em que pichava muros. O rapper é formado em jornalismo, dono de uma gravadora, a Tudubom Records e, em 2021, lançou sua própria marca de maconha, a Ret Kush, que estava sendo distribuída na festa do «open beck». Recentemente, a marca da droga foi lançada nos Estados Unidos.

Seu último álbum, «Lume», de 2022, tem participações de Poze do Rodo, L7nnon e Anitta , com quem canta a música «Tudo nosso».

O single foi apresentado pela cantora em seu show em Portugal, durante sua turnê pela Europa.

2 de 2 Internautas acusam rapper de ter derrubado o fã — Foto: Reprodução/Redes Sociais Internautas acusam rapper de ter derrubado o fã — Foto: Reprodução/Redes Sociais

