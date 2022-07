Filho de tesoureiro petista diz que visita de tio a Bolsonaro é decisão individual e 'espera que não seja feito uso político'

Entornointeligente.com /

20/07/2022 18h32 Atualizado 20/07/2022

1 de 1 Marcelo Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu — Foto: Arquivo pessoal Marcelo Arruda era tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu — Foto: Arquivo pessoal

Leonardo Miranda de Arruda, filho de Marcelo Arruda, tesoureiro morto por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, afirmou que a visita de um tio ao presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta (20), foi uma decisão individual do familiar –que não representa toda a família. E diz esperar que não seja feito uso político da visita.

«A família vem por meio deste declarar que a ida do tio José ao Palácio do Planalto reflete uma decisão individual do mesmo e não de toda família que espera que não seja feito uso político da visita. O foco de toda família é seguir acompanhando o processo criminal em curso», diz Leonardo.

Nesta quarta, José Arruda, simpatizante de Bolsonaro e irmão de Marcelo, foi ao encontro de Bolsonaro, acompanhado do deputado Otoni de Paula (MDB-RJ). Otoni disse que Bolsonaro não queria fazer do encontro um ato político, mas afirmou que um vídeo será divulgado posteriormente com o que o presidente falou a respeito. Segundo o deputado, Bolsonaro não quer que o clima de violência prevaleça no Brasil.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

