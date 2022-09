Fila para adeus a Isabel II vai em 16 horas de espera

Entornointeligente.com /

O tempo de espera na fila para o velório da rainha Isabel II era de 16 horas na entrada através do Parque Southwark, foi anunciado às 10.00 manhã deste sábado pelo Departamento de Digital, Cultura, Media e Desporto.

Duas horas antes o tempo de espera anunciado era de 24 horas e tinha sido feito o alerta de que a fila poderá ser interrompida caso seja excedida a capacidade do parque.

Subscrever Milhares de britânicos têm passado por Westminster Hall para dizer um último adeus a Isabel II, que foi a sua soberana durante 70 anos. Esta sexta-feira, no meio da multidão de anónimos, esteve David Beckham.

«É muito emocionante, e o silêncio e a atmosfera na sala são muito difíceis de explicar, mas estamos todos aqui para agradecer a Sua Majestade por ser tão gentil, amorosa e reconfortante ao longo dos anos», disse Beckham a um grupo de jornalistas. O antigo futebolista esteve 13 horas na fila.

«Ela foi a nossa rainha e o legado que ela deixa é incrível», acrescentou, ao deixar o Westminster Hall, onde o caixão está desde a tarde de quarta-feira.

O ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid declarou ao canal Sky News que esteve na fila para entrar em Westminster Hall, onde está o caixão, em homenagem a uma rainha «especial», que morreu a 8 de setembro aos 96 anos.

Filas em Hong Kong Centenas de residentes de Hong Kong estão a fazer fila em frente ao Consulado Geral Britânico durante horas, todos os dias, para prestar homenagem à rainha Isabel II, deixando pilhas de flores e notas manuscritas.

Alguns habitantes de Hong Kong estão nostálgicos pelo que consideram ser uma «era dourada» passada sob o regime colonial britânico não inteiramente democrático, quando a cidade de cerca de sete milhões de pessoas ganhou o estatuto de centro turístico e financeiro mundial.

A rainha é apelidada de «si tau por» em Hong Kong. No dialeto cantonês local traduz-se por «patroa».

«Costumávamos chamar-lhe ‘si tau por’ quando estávamos sob o seu domínio. É simplesmente uma forma de mostrar respeito por ela. Havia um sentimento de bondade da parte dela, não é o tipo de chefe que está acima de si», disse CK Li, uma residente que fez fila durante mais de duas horas para prestar a homenagem a Isabel II.

Outro residente, Eddie Wong, de 80 anos, disse que estava lá «por verdadeiros sentimentos» do seu coração. «As pessoas em Hong Kong amam-na», disse Wong. «Porque quando estávamos sob o seu domínio, desfrutávamos de democracia e liberdade e estávamos muito gratos. Quero despedir-me de ‘si tau por’, que está no céu».

Até ao momento, as autoridades chinesas permitiram que continuassem as demonstrações ordenadas de respeito. «Imagino que algumas pessoas vão para lá não tanto por razões de nostalgia, mas como uma espécie de protesto, agora que a dissidência é suprimida», disse John Burns, professor honorário de política e administração pública na Universidade de Hong Kong.

As emoções em Hong Kong estão em alta, disse Emily Lau, ex-presidente do Partido Democrático e ex-deputada, dada a situação política da cidade e de prevenção pandémica. «Há quem seja genuinamente nostálgico e tenha sentimentos sentimentais pela Rainha, mas também há pessoas que têm queixas sobre a situação atual em Hong Kong», disse. «Não podemos excluir que alguns tenham aproveitado esta ocasião para expressar isso», afirmou Lau.

Ao mesmo tempo, figuras públicas em Hong Kong estão a ser escrutinadas sobre a sua resposta à morte da rainha, e a atrair críticas se forem vistas como demasiado admiradoras do seu reinado ou do domínio britânico em geral.

Nas redes sociais chinesas choveram críticas ao veterano ator Law Kar-ying por este ter publicado uma fotografia no exterior do Consulado Britânico no Instagram com uma legenda que inclui a frase: «Hong Kong foi uma terra abençoada sob o seu reinado».

Criticado duramente por atribuir a prosperidade de Hong Kong ao domínio britânico, Law apagou a publicação e divulgou um vídeo de desculpas na rede social Weibo.

«Eu sou chinês e amarei para sempre a minha pátria». Sinto muito», escreveu.

Vice-presidente chinês presente no funeral O vice-presidente chinês Wang Qishan participará no funeral da Rainha Isabel II, anunciou este sábado o Ministério das Relações Exteriores, depois de ter sido negado o direito a uma delegação oficial chinesa de rezar em frente ao caixão da falecida soberana.

«A convite do governo britânico, o representante especial do Presidente Xi Jinping, vice-presidente Wang Qishan, comparecerá ao funeral da Rainha Isabel II, que será realizado em Londres em 19 de setembro», disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em comunicado à imprensa.

Cerca de 2.000 convidados, incluindo várias centenas de líderes mundiais, famílias monárquicas, mas também pessoas anónimas condecoradas pelos seus compromissos associativos, participarão na cerimónia. Marcelo Rebelo de Sousa será um dos chefes de Estado presentes.

A presença de Wang Qishan foi anunciada depois de a presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, ter impedido uma delegação oficial enviada por Pequim de entrar no recinto do parlamento onde repousa o caixão da Rainha. O corpo de Isabel II encontra-se em câmara ardente em Westminster Hall, a parte mais antiga do parlamento britânico, desde quarta-feira.

A decisão da presidente da Câmara dos Comuns surge no seguimento das sanções tomadas pela China contra parlamentares britânicos que criticaram o seu histórico de direitos humanos.

Em conferência de imprensa em Londres na sexta-feira, Mao Ning disse que o Reino Unido «deve mostrar cortesia diplomática e uma receção calorosa».

