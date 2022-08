FIL 2022 se reencuentra con los lectores cara a cara

Entornointeligente.com /

Con la participación de más de 300 sellos editoriales y con la Unión Europea como invitado de honor, la FIL vuelve a realizarse de forma presencial. Cedida Con una sonrisa dibujada en el rostro, la empresaria y presidenta de la Cámara Panameña del Libro (Capali), Orit Btesh, recibió a La Estrella de Panamá en El Hombre de la Mancha. Entre libros y olor a café reveló lo que promete la Feria Internacional del Libro (FIL) para la edición 2022.

«Escogimos ese centro de convenciones porque es muy cómodo, tiene fácil acceso, parada de buses, hay varias rutas para llegar, tiene más de 3.000 puestos de estacionamiento. Va a ser muy cómodo para todo el público», expresó Btesh.

Cada año, la FIL abre el debate a temas de interés social. Esta edición trae a la mesa la igualdad de género, la educación sexual, la migración en Panamá, la recuperación de aprendizajes, la negritud, la inclusión de los pueblos indígenas, el medio ambiente y la libertad de prensa.

Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro Roberto Barrios | La Estrella de Panamá «Vamos a tocar el tema de género que para nosotros es muy importante. La educación sexual que es un asunto que no podemos abandonar, lo ves en las noticias todos los días. Por otra parte, Panamá es un centro relevante de migración y lo vemos todos los días por Darién; el país es un puente hacia Estados Unidos y es un tema que nos afecta a todos», detalló la empresaria.

Más de 300 actividades diferentes en cinco días

El sello de este año es Buco Comic Con, con la participación de Carlos ‘Lobo’ Cuevas, quien es entintador profesional de cómics y ha trabajado para Marvel y DC. Además, estarán los ilustradores panameños Albert Weand y Sarah Oran. Presentarán los talleres y charlas: ‘Dibujando al estilo manga’, ‘Dibujando a Spiderman y Wolverine’ y ‘Multiverso entre viñetas’.

La FIL ofrece un catálogo de actividades para toda la familia, desde conversatorios hasta charlas, talleres, conciertos, presentaciones de libros, poesía y más, donde se tocarán los temas sociales antes mencionados y habrá espacios para el gamming, las redes sociales, temas de economía, sexualidad, crecimiento personal, política, entre otros.

También se realizará el Festival Panamá Negro, en el que se presentarán libros y se darán charlas, como el ‘Taller de iniciación a la escritura creativa’, ‘El báculo y la serpiente’, ‘Alianzas diabólicas’, ‘Géneros y escritores europeos’, entre otros.

A través de la literatura los panameños pueden mejorar sus vidas y transportarse a otros mundos. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá Escritores nacionales e internacionales

Entre los escritores jóvenes que participarán en la FIL para esta edición se encuentra Flor M. Salvador, de 24 años de edad, una escritora mexicana también conocida como Ekilorhe en su cuenta de Twitter y Wattpad. Actualmente combina su pasión por las letras con sus estudios en medicina.

«Ella tiene muchísimos seguidores; nos vamos a preparar muy bien, va a haber una preventa porque hay una cantidad de libros que va a firmar; espero que no se nos caiga el centro de convenciones. Es un ejemplo de que los chicos sí leen», manifestó Btesh.

Con relación a los escritores que estarán participando en presentaciones de libros, conversatorios y otras actividades, la presidenta de Capali adelantó que entre ellos están: Renato Cisneros, Mariana Paloma, Flor M. Salvador, Carlos Mateo Valmeli, Cristian Alarcón –premio Alfaguara– Julio Prado, Liliana Bloom, Walter Riso, Carmen Mola –premio Planeta, son tres escritores de los cuales llegan dos– Bernardo Fernández, Alberto Villarreal, Silvia Quezada Camberos, Patricio Sturlese.

La FIL espera una afluencia de más de 100 mil personas durante los 5 días de feria. Larish Julio | La Estrella de Panamá «Varios de ellos van a presentar sus libros y participarán en los foros de periodismo y de novela negra. Tenemos diálogos sobre la novela gótica. Cada uno de estos escritores hablará de sus libros, pero también tendrán otro tipo de interacción con el público», compartió Btesh.

Además, estarán participando 95 escritores nacionales, «es un gran logro; en los dos años de pandemia mucha gente se dedicó a escribir y hemos encontrado talentos nuevos; es meritorio, me da mucho orgullo saber que en Panamá tenemos tantos escritores».

Más de 300 actividades ofrece la FIL durante 5 días. Cedida «No sé qué hubiera sido de mi vida sin la literatura; es verdad que vender libros no es ser el empresario del año, pero llena una parte de ti que es más importante que el dinero» ORIT BTESH, PRESIDENTA DE LA CÁMARA PANAMEÑA DEL LIBRO ‘Ha sido muy difícil conseguir apoyo de la empresa privada’

Btesh reconoció el apoyo económico que ha recibido este año de parte del Gobierno Nacional, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Ciudad del Saber, Copa Airlines y otras empresas e instituciones.

Sin embargo, mencionó que la ayuda de la empresa privada ha sido «prácticamente nula; ha sido muy difícil; estamos esperando respuesta de un par de bancos (…); las instituciones que nos han apoyado son organizaciones a las que realmente les importa la educación, que el país progrese y llegue a ser de primer mundo, y gracias a ellos hemos logrado montar la feria presencial», añadió.

La FIL abre espacio para los jóvenes. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá Por otra parte, Btesh, como empresaria, percibe que ha incrementado el interés por la lectura en Panamá, «veo que el público se acerca a los libros; por supuesto que nos falta, tenemos que mejorar, tenemos que leer, si leemos tres libros al año deberíamos subir ese nivel y leer 10 libros al año».

No obstante, la presidenta de Capali puntualizó que es necesario que el gobierno «se preocupe e invierta más en educación (…) falta mucho por hacer. Panamá invierte en educación, pero no sé a dónde se va el dinero, desgraciadamente, es triste decir que estuvimos dos años fuera de las escuelas y cuando los chicos entraron a los colegios, estos no estaban listos, faltaban baños, pupitres, eso no puede ser».

Como reflexión, Btesh hizo un llamado a apreciar las bondades de Panamá, «nos tiene que doler, nos tienen que importar las cosas y eso a veces me duele del país, que pensamos que lo único importante es nuestra casa, nuestras cuatro paredes, y eso es mentira. Te tiene que importar la basura que está en la calle, lo que pasa con los jóvenes, tenemos que salir de la apatía y apreciar más lo que tenemos».

La literatura cambia vidas

Orit Btesh nació en Israel, desde hace más de 50 años vive en el istmo y su padre le enseñó el amor por los libros. Para ella, la lectura como parte de las dinámicas familiares es fundamental; «darle el ejemplo a tus hijos; el padre tiene que leer para que el hijo lo imite, todo viene de casa, no podemos pretender que la educación sea responsabilidad de los profesores, tenemos que reflexionar que también es nuestra responsabilidad como padres».

Durante años, Btesh se ha preocupado por hacer su aporte a la educación del país. Relató que tiene cinco hijos y once nietos, y cuando abrió la primera tienda de El Hombre de la Mancha «casi no había dónde comprar libros en Panamá, me dije: yo necesito que mis hijos vivan en un país con cultura. Entonces, abrí la primera librería; regalaba el capuchino para que las personas asistieran».

«Me traían a los niños a la hora del cuento, estas madres que traían a sus hijos jamás habían tocado un libro, pero les tocó sentarse en la cafetería y mientras se tomaban el café agarraban un libro, acariciaban las hojas, poco a poco se fueron acercando. Esto le cambió las vidas a esas madres, les dio herramientas para educar mejor a sus hijos», agregó Btesh.

Al preguntarle, ¿qué habría sido de la vida de Orit Btesh sin la literatura?, reflexionó: «No sé qué hubiera sido; es verdad que vender libros no es ser el empresario del año, pero llena una parte de ti que es más importante que el dinero; no todo en la vida es dinero».

La presidenta de Capali resaltó que a través de la literatura, las personas pueden mejorar sus vidas, transportarse a otros mundos, «cuando te introduces en un libro te metes en la historia, te trasladas a otro u otros mundos y realmente es maravilloso. Podemos imitar a los héroes y sacar las cosas buenas de ellos, eso nos enseña a luchar, así como Don Quijote luchaba contra los molinos de viento para cambiar el mundo».

Entradas y agenda

Los precios de las entradas en preventa –disponibles hasta hoy– tienen un costo de $3,50 para adultos; para niños y estudiantes con edades entre 5 y 17 años es $1,00; jubilados $2,00 y el pasaporte cultural: $15,00 que permite entrar los 5 días de la FIL; los niños menores de 4 años entran gratis. Los boletos se pueden adquirir a través de Panatickets o llamando a 390-4738/39.

La agenda del evento está disponible en la cuenta de Instagram de Capali, @camarapanamenadellibro.

La FIL espera una afluencia de más de 100 mil personas durante los 5 días de feria.

