Figuras políticas pro Rechazo celebran alta participación y ven elección con «optimismo» y «esperanza»

Entornointeligente.com /

Esta jornada distintas figuras políticas que meses previos al Plebiscito hicieron campaña activa por la opción Rechazo, abordaron el proceso eleccionario y comunicaron lo que harán mientras esperan los resultados en la tarde.

La senadora Ximena Rincón (DC), por ejemplo, aseguró que «hay mucha afluencia de público y eso da cuenta que hay interés en participar, en poder ser parte de este Plebiscito en el que se decide si se acepta o no la propuesta de la Convención Constituyente de nuevo texto constitucional».

De acuerdo con lo que advirtió, una vez que terminen las votaciones se juntarán «todos y todas los que hemos estado trabajando en la centro izquierda por una opción en particular, perdonen que no lo diga, en un lugar en Santiago que es histórico , es donde se hizo el recuento del No hace muchas décadas atrás».

Consultada sobre su partido -Democracia Cristiana-, el cual tras realizar una Junta Nacional decidió apoyar la opción del Apruebo, indicó que «espero que se fortalezca y se entienda que más democracia nunca es malo , que las decisiones tenemos que tomarlas todos y todas, y no pueden en situaciones tan importantes como estas ser delegadas. Si pedimos que fuera un militante un voto, por algo era».

» Esperamos que nos fortalezcamos, que podamos conversar . Yo creo que eso es algo que hace mucho tiempo no se hace en nuestro partido, se toman decisiones, se imponen decisiones y no se respeta la democracia, y eso no es bueno», añadió.

Quien también se refirió al proceso eleccionario, fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). Previo a votar, la jefa comunal recordó «que esta es una votación importante, pero sobre todo es obligatoria, que pueden haber multas si usted no va. Ahora no hay nada de fila, está muy grato, no hace ni calor, ni frío».

Luego, reconoció que más tarde «voy a volver a la municipalidad, luego voy a ir a mi casa un rato y después vuelvo para acá. Toda nuestra gente está acá desplegada en los distintos lugares de votación. Tenemos un gran equipo acá en Providencia y yo les agradezco, y a toda la gente que hoy es vocal, que es apoderado, que está cuidando locales, a ellos les debemos mucho «.

Respecto a las expectativas que tiene, Matthei señaló que » estoy optimista con lo que viene . Siento que después de mucho tiempo en que siempre mirábamos hacia atrás, el sí y el no, la derecha e izquierda y no había caso de conversar sobre nada, yo siento que ahora se están dando distintas formas de alianza, una alianza más como de sensatez y más de mirar hacia los problemas de Chile y cómo solucionarlos, es decir, mirar hacia el futuro. Espero que eso sea lo que predomine y sería maravilloso para Chile, porque cuando hay un país en que todo el mundo lo único que hace es pelear entre ellos, efectivamente el país no sale».

Por otro lado, Cristián Warnken , vocero de Amarillos por Chile, dijo que «quiero mandar un mensaje de mucha esperanza. Hoy es un día de primavera, es una primavera de la democracia cada vez que votamos. Florecen flores de todos los colores: amarillas, rojas, naranjas y verdes. Estoy seguro de que una vez más el pueblo de Chile nos va a dar una lección, nos va a mandar un mensaje muy nítido: únanse, pónganse de acuerdo a la clase política, trabajemos por el bien de Chile. Es hora de que una vez que termine este proceso, todos los chilenos nos volvamos a sentar a la misma mesa a conversar, a llegar a acuerdos a escucharnos con respeto, todos los puntos de vista valen, no existe una sola verdad».

En la misma línea, precisó que «yo soy respetuoso del gran soberano que es el pueblo», por lo que «si el pueblo decide que la opción que a lo mejor no es la mía, gana , lo voy a respetar y voy a celebrar el hecho de que vote mucha gente hoy».

En relación a cómo celebrarán en caso de que gane la opción que él apoya, sostuvo que » nosotros no vamos a descorchar botellas de champaña . Si gana el Rechazo, tanto el Apruebo como el Rechazo, la verdad es que lamentablemente el proceso constituyente no terminó en lo que todos esperábamos. Lo único que hay que celebrar hoy día es que la gente salió a votar para dar su mirada».

Por lo mismo, dijo que esperarán los resultados en «un encuentro muy sobrio que vamos a tener los sectores de centro izquierda, que nos vamos a reunir en un hotel en Providencia, pero nada de andar haciendo carnavales por el triunfo del Rechazo. Si gana el Rechazo va a ser una celebración serena , tranquila, y pensando en poner toda nuestra energía como movimiento ciudadano para apoyar los acuerdos, lo importante es la unidad, la paz de Chile». ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com