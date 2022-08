Figuras literarias se solidarizan con Salman Rushdie en mitin en Nueva York [video]

Entornointeligente.com /

Más de una decena de aclamados escritores, incluidos amigos y colegas de Rushdie, se congregaron en las escalinatas de la Biblioteca Pública de Nueva York para el evento, que el novelista fue invitado a ver desde el hospital. Lee también: Día Mundial de la Fotografía: Yoshimar Yotún es protagonista del World Sports Photography Rushdie, de 75 años, se recupera de las graves heridas que recibió el viernes pasado cuando un hombre lo apuñaló repetidamente en el cuello y abdomen antes del comienzo de un foro en la Chautauqua Institution, en el norte del estado de Nueva York. En el evento este viernes, Talese, vestido con su característico sombrero de fieltro y traje de tres piezas, leyó un extracto de la novela «La decadencia de Nerón Golden», mientras que el escritor irlandés Colum McCann leyó el ensayo de 1992 de Rushdie para el New Yorker «Fuera de Kansas». McCann dijo a la gente del público, que sostenía carteles a favor de la libertad de expresión, que esperaba con ansias la recuperación de Rushdie y su regreso al mundo literario. Lee también: Caso Ayotzinapa: exprocurador general de México es detenido por «crimen de Estado» «Él siempre ha estado a la altura de las circunstancias», afirmó. «Creo que tendrá algo profundo que decir». Rushdie pasó años bajo protección policial después de que en 1989 el ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces líder supremo iraní, emitiera un edicto (fetua) pidiendo el asesinato del escritor por considerar blasfema su interpretación del Islam y el profeta Mahoma en «Los versos satánicos». El novelista y periodista británico Hari Kunzru leyó el comienzo de ese sonado libro de 1988 y subrayó el pensamiento de Rushdie. «Salman escribió una vez que el papel del escritor es nombrar lo innombrable, señalar los fraudes, tomar partido, iniciar discusiones, dar forma al mundo y evitar que se duerma», afirmó Kunzru. «Es por eso que estamos aquí». «Sostener el cielo» El presunto agresor de Rushdie, Hadi Matar, un estadounidense de 24 años residente en Nueva Jersey, fue detenido inmediatamente luego del ataque y entregado a la policía. El joven se declaró el jueves inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión de los que fue acusado por un gran jurado. Lee también: Dolor sin consuelo en funeral de cubanos muertos por incendio de Matanzas Después del atentado, Rushdie, de 75 años, fue trasladado en avión a un hospital cercano para una cirugía de emergencia. Su estado sigue siendo grave pero ha mostrado signos de mejoría y ya no requiere respiración asistida. «Ni siquiera un puñal en la garganta podría sofocar la voz de Salman Rushdie», dijo el viernes Suzanne Nossel, directora de la rama estadounidense de PEN, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y que fue anfitriona del evento en Manhattan. «Salman habló por decenas de escritores que han sido perseguidos y atormentados, y no querían que sus terribles experiencias subsumieran sus identidades o ahogaran su imaginación», sostuvo Nossel. Lee también: Colombia podría condenar a 50 años de cárcel a cerebro del crimen de fiscal paraguayo El autor indio Kiran Desai leyó un pasaje de «Quichotte», una novela de Rushdie inspirada en el clásico «Don Quijote». «Querido Salman y querida familia de Salman: la semana pasada muchos de nosotros nos dimos cuenta de que contábamos contigo para sostener el cielo», dijo Desai antes de la lectura. «Espero que sepas que también puedes contar con nosotros. Estamos aquí para ti y estaremos aquí por mucho tiempo». Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

Más en Andina: «Los versos satánicos», entre los libros más vendidos tras ataque a Salman Rushdie https://t.co/w6HP6TFBDn pic.twitter.com/utds8MLq0Q

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 16, 2022 (FIN) AFP/LIQ Publicado: 19/8/2022

