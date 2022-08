Figuras emblemáticas del Rechazo como Ximena Rincón pierden influencia en redes a semanas del plebiscito

Entornointeligente.com /

Mientras destacadas figuras del mundo partidista de izquierda como Claudia Pizarro, Karol Cariola y Vlado Mirosevic, han logrado consolidarse entre los perfiles más relevantes y centrales que le dan densidad y fuerza a la comunidad del Apruebo en Twitter, la nueva red de interacciones del Rechazo -detectada en el tercer reporte quincenal de Social Listening Lab, de la facultad de comunicaciones de la UC- muestra la salida del núcleo de influencia de figuras de la ex-Concertación que en su momento anunciaron que no aprobarían el nuevo texto constitucional y generaron alto nivel de contingencia, tales como Ximena Rincón (@ximerincon) y Mario Waissbluth (@pensarpublico). Tampoco se observa la presencia de Francisco Orrego (@PanchoOrregoG), quien había acumulado un alto volumen de interacciones por su participación en el programa «Sin Filtro». En cambio, personajes como Juan Pablo Swett (@juanpabloswett), presidente de la Multigremial; y Fernanda Ulloa (@fefaagu)-comienzan a posicionarse en el núcleo de cuentas influyentes de esta comunidad. Por otra parte, que la opción Apruebo tengan más cohesión no es algo positivo propiamente tal. «Esto no necesariamente significa una ventaja en términos de voto. Vemos que la red del Rechazo es mucho más dispersa y transversal, lo que en el caso de este plebiscito puede ser leído como una ventaja», señala Cristián Huepe -Co-Director de SOL-UC El Mostrador. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Entre las más de 50 mil cuentas que participaron de las conversaciones sobre las opciones Apruebo y Rechazo para el Plebiscito durante el período mencionado, el algoritmo aplicado por los investigadores estableció criterios de relevancia automatizados, identificando primero el 10% de las cuentas con mayor PageRank (nivel de conectividad con nodos que a su vez están bien conectados) y luego seleccionando las 200 cuentas con mayor centralidad o capacidad de conectar a comunidades diferentes mediante sus interacciones.

La red obtenida a partir del estudio de las opiniones de usuarios durante la primera quincena de agosto presenta nuevamente una estructura con dos polos de conversación bien definidos: uno para el Apruebo (en verde, extremo superior derecho) y otro para el Rechazo (en azul, extremo inferior izquierdo), ambos de tamaño relativamente similar, lo que refleja que las fuerzas se mantienen bastante equiparadas.

Vea aquí el mapa extendido de influencia «De todas formas, vale la pena destacar que, si bien las comunidades del Apruebo y del Rechazo son similares en tamaño, presentan niveles diferentes de interacción en sus cuentas influyentes», afirma Cristián Huepe -Co-Director de SOL-UC, quien explica que, desde la segunda quincena de julio, la red de interacciones del Apruebo se viene mostrando más densa y con una posición más central que la del Rechazo.

«Esto refleja que las conversaciones dentro del Apruebo son más intensas y se conectan más a distintas partes de la red, probablemente debido a que existe una mayor afinidad política y cultural entre los integrantes de esta comunidad. En cambio, la red de interacciones del Rechazo se muestra más dispersa y con menos conversaciones entre sus integrantes, lo que nuevamente refleja la diversidad ideológica como una de las principales características de esta comunidad», señala.

Al igual que la última red de interacciones extraída en la segunda quincena de julio- la comunidad del Rechazo continúa sin sumar a figuras políticas representantes de los partidos de derecha más tradicional a las conversaciones más relevantes. » L as únicas cuentas de este tipo presentes entre los 200 nodos más influyentes son las de José Antonio Kast (@joseantoniokast), Karla Rubilar (@KarlaEnAccion), Mario Desbordes (@desbordes) y Matías Walker (@matiaswalkerp), p ero ninguno de ellos presenta gran tamaño en la red, lo que implica baja calidad de conexiones», declara Huepe.

Al contrario, la comunidad del Apruebo refleja su gran anclaje político partidista en la consolidación de figuras políticas como los nodos más relevantes y de mayor tamaño en la red, entre las que se encuentran Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro), Karol Cariola (@KarolCariola) y Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) , junto al convencional Gaspar Domínguez (@gdominguez_).

De acuerdo al estudio, el Apruebo ha recuperado fuerza en base a la entrada de cada vez más representantes de partidos y constituyentes de izquierda en el juego, lo que revela su fuerte anclaje en la política». Sobre la evolución de ambas redes en el tiempo y qué se debiese esperar hacia adelante, el físico teórico especialista en sistemas complejos agrega que «lo interesante ahora es ver qué cuentas van entrando y saliendo de las conversaciones influyentes con el paso de las semanas, lo que nos irá dando las señales de cómo ambas narrativas irán evolucionando para congregar a quienes aún se encuentran indecisos» .

Según este análisis, el hecho de que la opción Apruebo tengan más cohesión no es algo positivo propiamente tal, «Que los usuarios del Apruebo tengan una conexión más afín en términos culturales y políticos; y que sus autoridades en su mayoría sean figuras políticas que ingresaron a la conversación, no necesariamente significa una ventaja en términos de voto. Vemos que la red del Rechazo es mucho más dispersa y transversal, lo que en el caso de este plebiscito puede ser leído como una ventaja, ya que hay actores diversos como José Antonio Kast, Fernanda Ulloa o Amarillos por Chile que tienen distintos motivos para llamar a votar rechazo, y congregar a sus propios segmentos» señala Huepe a El Mostrador.

Nuevas rostros en las figuras infuenciadoras del rechazo La nueva red de interacciones del Rechazo -detectada es este estudio- muestra la salida del núcleo de influencia de figuras de la ex-Concertación que en su momento anunciaron que no aprobarían el nuevo texto constitucional y generaron alto nivel de contingencia, tales como Ximena Rincón (@ximerincon) y Mario Waissbluth (@pensarpublico). Tampoco se observa la presencia de Francisco Orrego (@PanchoOrregoG), quien había acumulado un alto volumen de interacciones por su participación en el programa «Sin Filtro». En cambio, personajes como Juan Pablo Swett (@juanpabloswett), presidente de la Multigremial; y Fernanda Ulloa (@fefaagu)- una de las principales protagonistas de la campaña del Rechazo- entraron al núcleo de cuentas influyentes de esta comunidad.

Cristián Huepe señala que «llama la atención la integración de estas nuevas figuras, más ligadas a movimientos sociales y gremiales, al núcleo de influencia del Rechazo. Si bien no cuentan todavía con un alto PageRank (sin capacidad de generar gran cantidad de conexiones relevantes), será interesante ver cómo evoluciona la capacidad de este tipo de cuentas para congregar a quienes son activistas de otras causas, más allá de la política».

Los nuevos actores que entran al núcleo de influencia Al comparar la red de interacciones actual (generada entre los días 2 y 12 de agosto) con la anterior (generada entre los días 15 y 29 de julio), se observa que en la red del Apruebo -si bien las figuras políticas de izquierda siguen consolidándose como centrales y relevantes – la cuenta anónima @MisterWolf se mueve hacia la periferia y aparece @ApruebaxChile como un nuevo nodo de gran tamaño en el centro, logrando conectar a varias cuentas relevantes porque se le etiqueta en publicaciones de campañas y eventos locales convocados por el Apruebo.

Cerca de esta cuenta se encuentran personajes como Yasna Provoste (@ProvosteYasna), Carmen Hertz (@carmen_hertz), Elisa Loncón (@ElisaLoncon) y Daniel Jadue (@danieljadue). «No observamos cuentas equivalentes a @ApruebaxChile en las conversaciones influyentes del Rechazo, ya que estas últimas no se han enfocado en una campaña con épica o anclada en el territorio», afirma Cristián Huepe.

Lea aquí primer informe quincenal Lea aquí segundo informe quincenal Lea aquí el tercer informe quincenal

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com