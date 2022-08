FIFA hace oficial el adelanto del inicio del Mundial Catar 2022

Entornointeligente.com /

¡Los rumores eran ciertos! La fecha de inicio del Mundial de Catar 2022 ha sido modificada, por lo que el duelo entre Catar y Ecuador será el que levante el telón y se jugará el próximo domingo 20 de noviembre y no el 21 del mismo mes como se tenía estimado en un inicio.

La decisión se tomó luego de que la FIFA y la organización Catarí decidieron que el país anfitrión sea el que dé la patada inicial en la justa, ya que de lo contrario, el Mundial iba a ser inaugurado en el partido entre Senegal y Países Bajos.

Fue la misma FIFA la encargada de dar a conocer el cambio de fecha de inicio del Mundial, luego de que emitieron un comunicado en el que detallaron las modificaciones, aunado a que también lo hicieron saber por medio de sus redes sociales.

Ante el cambio de fecha, el reloj de la FIFA que va marcando la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Catar 2022 se tuvo que alterar, por lo que este jueves pasó de que faltan 102 días a 101 para el inicio de la justa mundialista.

Otros cambios en el calendario

Tras la modificación, el partido entre Senegal y Países Bajos cambiará de horario a las 13:00 horas y ya no se jugará a las 19:00 horas locales, como se tenía programado.

