FIFA compartió el segundo a segundo de Luis Suárez en la previa al gol ante Inglaterra de Brasil 2014

El 19 de junio de 2014 Luis Suárez debutó en la Copa del Mundo de Brasil tras no estar en el estreno de la selección uruguaya ante Costa Rica. El delantero celeste se había perdido el duelo debido a que aún no estaba del todo a la orden tras una operación de meniscos.

Al Pistolero no se movía mucho y descansaba sobre sus rodillas, tal como se pueden percibir en la cámara de seguimiento que la FIFA compartió este domingo, pero eso no fue un impedimento para ser el héroe del partido ante Inglaterra que terminó 2-1 en el Arena Corinthians , con dos goles del salteño.

El primero lo convirtió a los 39′ y así terminó el primer tiempo en Brasil. Sin embargo, en el complemento Wayne Rooney igualó para los ingleses. Cuando aprecia que el partido iba a culminar de esta forma y a falta de solo cinco minutos, el 9 de la selección, ya exhausto, olfateaba el segundo.

A los 85 minutos le llegó la pelota y sin problemas al definir, Suárez, y todos los uruguayos se fundieron en emoción y festejo.

Waiting for his opportunity to strike ⌛️

🇺🇾 Watch @LuisSuarez9 moments before scoring the winner against England at the 2014 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Tlg6Dcx73K

